Philadelphia opnieuw toneel van onrust na omstreden dood zwarte bewoner

Een clash tussen protestanten en politie dicht bij de plek waar Walter Wallace, Jr. werd vermoord. Beeld Getty Images

Enkele honderden leden van de Nationale Garde worden woensdag in de stad verwacht. De Democratische gouverneur van Pennsylvania, Tom Wolf, besloot eerder de garde om hulp te roepen om de politie te helpen bij het handhaven van de orde.

Het is onrustig in Philadelphia omdat bewoners woedend zijn over de omstreden dood van de 27-jarige Walter Wallace. Hij werd maandag doodgeschoten door twee agenten omdat hij met een mes op ze afliep. Volgens zijn familie had hij geestelijke problemen en was zijn dood onnodig. Op een video, gemaakt door een omstander, is te zien hoe zijn familieleden en buurtbewoners ontzet zijn dat de agenten dodelijk geweld gebruiken om Wallace te stoppen.

Wallace had een bipolaire stoornis. Volgens een advocaat van de familie had zijn vrouw, vlak voor de confrontatie op straat, de agenten op de hoogte gesteld van zijn geestelijke problemen. De ouders van de man zeggen dat de politie goed op de hoogte was van zijn situatie omdat agenten eerder op maandag drie keer langs waren geweest bij het huis van de familie. Ook zou de familie om een ambulance hebben gebeld vlak voor de dodelijke confrontatie.

Vandalisme

Vreedzame protesten liepen uit op plunderingen en confrontaties met de politie in het westen van de stad. Zo’n vijfhonderd bewoners trokken dinsdag opnieuw door de straten. De politie zette een belangrijke winkelbuurt af die op maandag het toneel was geweest van plunderingen. Agenten konden niet voorkomen dat toch nieuwe plunderingen uitbraken.

Burgemeester Jim Kenney erkende dat de video ‘moeilijke vragen’ opriep over het optreden van de twee agenten. Maar hij zei dat dit geen reden was om stenen te gooien naar de politie die de orde in de stad probeerde te handhaven. ‘Vandalisme en plunderingen zijn geen acceptabele vormen van het recht op vrije meningsuiting’, aldus de burgemeester.

De dood van Wallace werd dinsdag ook een onderwerp in de presidentsrace. President Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden vechten fel om Pennsylvania, een cruciale staat in de verkiezingen. Politiegeweld en racisme zijn door de dood van Wallace opnieuw een onderwerp geworden in de presidentsstrijd, een half jaar na de dood van George Floyd in Minnesota.

Volksgericht

Biden en zijn vicepresidentskandidaat Kamala Harris betuigden hun medeleven met de familie van Wallace. ‘Wij kunnen niet accepteren dat een geestelijke crisis in dit land eindigt met de dood’, aldus het tweetal in een verklaring.

Het Witte Huis veroordeelde de plunderingen en zei dat de onrust in Philadelphia een gevolg was van ‘de oorlog van linkse Democraten tegen de politie’. ‘Alle incidenten waarbij dodelijk geweld is gebruikt, moeten onderzocht worden’, aldus Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany over het optreden van de twee agenten. ‘Maar wij kunnen een volksgericht nooit accepteren.’