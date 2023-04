Phantom of the Opera na 35 jaar gestopt op Broadway: pandemie en inflatie werden het fantoom fataal

De cast na afloop van de laatste voorstelling. Beeld AP

Volgens de producent stapelden de weken waarin de musical verlies leed zich op, omdat er niet genoeg toeschouwers kwamen. De show kostte wekelijks zo’n 950 duizend dollar om op te voeren. Voordat de theaters tijdens de coronapandemie hun deuren moesten sluiten, was niet elke week rendabel. Verlieslijdende perioden werden toen echter nog ruimschoots goedgemaakt door goede weken.

Maar na de pandemie is het toerisme in New York nog altijd niet terug op het oude niveau. Daar hebben meer musicals last van, maar The Phantom of the Opera in het bijzonder. De voorstelling is meer dan andere afhankelijk van buitenlandse bezoekers. Bovendien zijn de productiekosten hoger, onder meer door een orkest van 27 muzikanten. Elf van hen zijn al sinds de eerste opvoering betrokken. Alles bij elkaar opgeteld werkten er 125 mensen om de show elke dag op te voeren, van acteurs tot technici.

‘De meeste van mijn grote shows stammen uit de jaren tachtig’, zei producent Cameron Mackintosh tegen The New York Times over de beslissing om te stoppen. ‘Die wereld is verdwenen, we leven in andere tijden.’

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De musical van componist Andrew Lloyd Webber ging in januari 1988 in première in New York, twee jaar na de start in Londen. In de 35 jaar die volgden, bezochten 20 miljoen mensen de show over een mismaakt figuur die rondspookt in de Parijse Opéra en een getalenteerde sopraan onder zijn hoede neemt. De box office tikte 1,3 miljard dollar aan. Dat is bijna een kwart van de wereldwijde omzet. De musical is opgevoerd in 45 landen, waaronder ook een paar jaar in Nederland. Henk Poort speelde van 1993 tot en met 1996 de titelrol.

Run op kaarten

Nadat in het najaar was aangekondigd dat de Broadway-versie in februari zou stoppen, bleek dat er wel degelijk nog belangstelling was voor de musical. Er ontstond een run op kaarten. Opeens waren er weken waarin de show een omzet van 3 miljoen dollar behaalde. De hernieuwde belangstelling leidde ertoe dat het einde werd uitgesteld. Niet eindeloos, op z’n Soldaat van Oranjes, maar met twee maanden, tot april.

Zondagavond was de laatste voorstelling. Componist Andrew Lloyd Webber was daarbij aanwezig. Hij droeg de voorstelling op aan zijn zoon, die vorige maand overleed aan kanker. Aan het eind van de voorstelling kregen de cast en alle makers een staande ovatie. Datzelfde gold voor de gigantische kroonluchter van 1.000 kilo, een van de centrale decorstukken. Het publiek onderging een goud-zilveren confettidouche.

Wie de show nog wil zien, kan elders terecht. De musical wordt opgevoerd in Londen, Japan, Tsjechië, Zuid-Korea en Zweden. Bovendien is de voorstelling binnenkort te zien in China, Italië en Spanje. En anders waart het spook bij echte fans nog altijd rond in hun gedachten.