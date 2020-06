Peuter met snottebel moet gewoon weer naar de opvang kunnen

Beeld Hollandse Hoogte

Nu moeten kinderen ook bij milde gezondheidsklachten thuisblijven, met wanhopige ouders tot gevolg. Sinds de kinderopvang weer helemaal open is, worden de jeugdartsen en de artsen Infectieziektebestrijding van de GGD overstelpt met telefoontjes, zegt Astrid Nielen, voorzitter van de AJN. Zij krijgen vragen van ouders en kinderdagverblijven die zich verwonderen of boos maken over die richtlijn.

‘Dan is er thuis met een kindje niets aan de hand, maar na een fietstocht naar het kinderdagverblijf heeft dat kind een snottebel. Na een half uur worden dan de ouders gebeld met de vraag of ze hun kind toch maar kunnen ophalen. Ik heb boze ouders aan de lijn die dit afgelopen week drie keer is gebeurd.’

Volgens de artsen leidt dit soort praktijken tot onnodige (economische) schade, omdat de ouders niet volledig kunnen werken, en de kinderen de vormende ontwikkeling van de kinderopvang missen. Bovendien draagt de richtlijn ook niet bij aan het doel ervan, namelijk het terugdringen van de corona-epidemie. Jonge kinderen krijgen nauwelijks klachten van het virus, áls ze het al krijgen, en het lijkt er ook op dat zij het virus amper kunnen overdragen.

Hooikoorts of astma

In de richtlijnen van het RIVM staat nu al dat kinderen wel naar de crèche kunnen als de klachten ‘herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma)’. Probleem bij die jongste kinderen, zegt Nielen, is dat dit soort patronen nog niet zijn uitgekristalliseerd. ‘Bij de kleintjes zijn die klachten niet zozeer chronisch, maar ze stoppen en ze komen weer. Dat kan van dag tot dag verschillen.’

Een ander nadelig gevolg van de huidige richtlijn is dat veel ouders hun jonge kroost op corona laat testen. Bij een negatief resultaat mag een kind weer naar de opvang. ‘Juiste de jongste groep kinderen is oververtegenwoordigd in de teststraten van de GGD’, zegt Nielen. Al komt dat ook doordat kinderdagverblijven verplicht zijn de GGD te bellen als drie kinderen of meer in één groep klachten hebben die zouden kunnen duiden op corona. Die situatie doet zich in een groepje snottebellende peuters al snel voor. De kinderen kunnen dan worden getest om te kijken of er sprake is van een corona-uitbraak

Het is een praktijk die ‘disproportioneel en niet te verdedigen’ is, vinden de artsen. Het doel – een plekje op de opvang of uitzoeken of er in zo’n laagrisico-groep toch niet sprake is van een virus-haard – heiligt daarbij niet een ‘invasieve medische handeling’. Die kan ‘op zijn minst onaangenaam en soms zelfs traumatiserend’ zijn voor een jong kind. Nielen: ‘Met dit voortschrijdend inzicht is het belangrijk dat er een nieuwe landelijk geldende richtlijn komt.’

Een woordvoerder van het RIVM kan nog niet zeggen of de oproep van de artsen al op de agenda van het OMT staat.