Petitie van Baudet tegen het VN-migratiepact rammelt: ook niet bestaande mensen kunnen meestemmen

‘Hoe meer mensen meedoen, hoe duidelijker de boodschap aan Mark Rutte en Mark Harbers. Dit is hét moment om uw stem te laten horen!’, schrijft FvD-leider Thierry Baudet over zijn petitie tegen het ‘Marrakech-pact’. Vrijdagmiddag nog liet het kabinet weten dat het de VN-tekst over migratie op 10 december zal ondertekenen. Tot groot ongenoegen van Baudet, en gezien het grote aantal ondertekenaars van zijn petitie staat hij daarin niet alleen. ‘100.000!’, twitterde de FvD-leider vrijdagmiddag om 12.34 uur opgetogen over het aantal reacties dat hij binnen drie dagen binnenkreeg. Daarna bleef de teller gestaag oplopen.

Het enige probleem: is al die steun wel echt van zoveel ‘mensen die meedoen’?

Dat is twijfelachtig. De petitie biedt namelijk de mogelijkheid om onherleidbaar te reageren – wat dan ook massaal gebeurt; ruim de helft van de reacties is van ‘anoniem’. De enige zichtbare controle die het Forum heeft ingebouwd is het e-mailadres. Wie twee keer hetzelfde adres invult, wordt geweigerd. Maar die belemmering is met een fopadres gemakkelijk te omzeilen. Een controle via een bevestigingsmail – zoals gebruikelijk bij de meeste onlinepetities – heeft FvD achterwege gelaten.

Deze gebrekkige waarborgen maken het voor ict-enthousiastelingen een fluitje van een cent om de respons flink op te pompen. Het is – zo controleerde een medewerker van de Volkskrant – mogelijk om in ongeveer een uur een eenvoudig programmaatje te schrijven dat een paar keer per minuut een nieuwe stem uitbrengt. Dat dit ook gebeurt, bewijst een ict’er, van wie de identiteit bij de krant bekend is. Hij maakte een filmpje waarop hij laat zien hoe zijn computer automatisch stemmen uitbrengt.

In onderstaande video ziet u hoe het programma werkt. De neppe namen en mailadressen worden automatisch ingevuld en geaccepteerd door de website.

Petitiebederf

Dat dit soort ‘petitiebederf’ plaatsvindt, suggereert ook het nachtelijke stemverloop op de computer. In de nacht van woensdag op donderdag groeide het aantal ondertekenaars met 3.200, in de nacht van donderdag op vrijdag waren het er 2.300. ‘Dat is absurd veel’, zegt Reinder Rustema, oprichter van de website petities.nl. ‘Stemmen gebeurt vrijwel nooit ’s nachts. Mensen reageren bij ons vooral tijdens de lunch of aan het einde van de dag.’

Rustema was al verbaasd over de enorme respons die Forum ontvangt. ‘Wij hebben bij petities.nl al een maand een petitie tegen het Marrakech-pact online staan, daar zijn amper 25 duizend handtekeningen op gekomen.’ Hij vindt het ‘ongelooflijk zonde’ dat Thierry Baudet ‘op deze manier met dit burgermiddel aan de haal gaat’.

In een reactie laat Forum voor Democratie weten dat de stemmers voor hun niet anoniem zijn. ‘Wij zien wel degelijk – achter de schermen – welke naam, woonplaats en e-mailadres de ondertekenaars opgeven, ook als men kiest voor anoniem ondertekenen’, zegt de woordvoerder van Forum voor Democratie. ‘Daaruit krijgen wij de stellige indruk dat het allemaal echte mensen zijn en geen robots.’ Dat blijkt volgens het FvD ook uit andere cijfers, ‘zoals het aantal unieke bezoekers de laatste dagen op onze website’. Noodzaak om te werken via sites met e-mailverificatie ziet het Forum niet. ‘Wij hebben in het verleden al diverse andere succesvolle petities via onze eigen site gelanceerd.’

Baat bij publiciteit

Critici geloven dat FvD een ander motief heeft voor de petitie. Het is natuurlijk helemaal niet Baudets bedoeling om Rutte en Harbers een serieuze petitie voor te schotelen, denkt Peter Kanne, politiek onderzoeker bij I&O Research. ‘Hij weet gewoon dat hij beet heeft op dit onderwerp. Opinieonderzoek wijst namelijk uit dat de achterbannen van VVD en CDA heel huiverig zijn over immigratiepolitiek.’

Baudet heeft dus electoraal veel baat bij publiciteit over het feit dat CDA en VVD het VN-migratiepact steunen. Kanne: ‘En daar helpt een hard lopende petitie bij. De Volkskrant schrijft er nu ook weer een stukje over.’