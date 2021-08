Petitie steunt toelaten van alle Afghanen die met Nederland hebben samengewerkt

Nederlandse Militair houdt, in 2008, de wacht tijdens een ceremonie ter gelegenheid van een opening van een nieuwe school in Chora. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

De petitie wordt dinsdagochtend aangeboden, voordat de Tweede Kamer zal debatteren over het lot van Afghaanse tolken. De petitie is getekend door journalisten, politici, militairen, maar ook door veel Nederlanders zonder bemoeienis met Afghanistan.

‘Het leek mij goed om het kabinet te laten zien dat er in Nederland brede steun is om deze groep Afghanen te helpen’, zegt politiek adviseur Paul van den Berg van hulporganisatie Cordaid. Hij is een van de initiatiefnemers. ‘Dit zijn geen Afghanen die om economische redenen naar Europa willen. Dit zijn mensen die acuut gevaar lopen omdat ze afgelopen jaren met Nederland hebben samengewerkt als tolk, als hulpverlener, als journalist of als activist op het gebied van vrouwenrechten.’ Hoe breder de samenstelling van de groep ondertekenaars, stelt Van den Berg, des te krachtiger dat signaal.

Cordaid maakt zich zorgen om de vele Afghanen die afgelopen jaren hebben samengewerkt met de hulporganisatie, vaak in hele zichtbare functies. Nu de Taliban weer aan de macht gaan komen in Afghanistan, vrezen deze voormalige partners wraakacties. Van den Berg: ‘Het is onacceptabel dat andere Westerse landen zoals de VS en Engeland deze Afghanen en hun familie nadrukkelijk asiel aanbieden, terwijl Nederland hooguit een uitzondering wil maken voor militaire tolken. Daar zou het debat dinsdag over moeten gaan.’