Petitie: laat I amsterdam-letters staan

Het verfoeide stukje citymarketing ‘I amsterdam’ blijkt wel degelijk ook Nederlandse fans te hebben. Amsterdammers zijn een petitie begonnen om de letters op onder meer het Museumplein in Amsterdam te behouden. De petitie is sinds zaterdag al ruim vijfduizend keer ondertekend.

Toeristen bij de letters 'I amsterdam' op het Museumplein. Foto ANP

‘Wij Bewoners van Amsterdam en iedereen die zich hier thuis voelt, constateren dat de gemeente Amsterdam van plan is de marketing slogan I amsterdam-letters weg te halen en zijn het hier niet mee eens’, staat er in de bijgaande tekst op de website petities.nl. De stad wordt opgeroepen op de letters (‘waar niemand overlast van heeft’) te laten staan.

Ultieme symbool van uit de hand gelopen toerisme

Het stadsbestuur van Amsterdam kondigde vorige week aan de metershoge letters te willen verwijderen. Het plan stuit op veel verzet.

In de ogen van de tegenstanders zijn de letters het ultieme symbool van het uit de hand gelopen toerisme in de hoofdstad. In de gemeenteraad is een meerderheid - met GroenLinks voorop - voor verwijdering.

De miljoenen bezoekers die de stad jaarlijks trekt, worden door steeds meer Amsterdammers ervaren als overlast. Woede over de ‘verpretparkisering’, klachten over vuil, lawaai en drukte brachten de afgelopen jaren een discussie op gang over de keerzijde van het toerisme.



GroenLinks heeft ook problemen met de slogan zelf: ‘I amsterdam staat voor het individualisme, terwijl wij in deze stad solidair en divers willen zij’, zei Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad. De initiatiefnemers van de petitie zijn een andere mening toegedaan: ‘I amsterdam staat voor verbinding tussen mensen van welke afkomst, geloof of seksualiteit dan ook. Het staat voor: Ik ben er. Ik mag er zijn. En samen zijn wij Amsterdam’, schrijft initiatiefnemer Jesse Hardeman.

De letters vervullen in het debat over massatoerisme zowel een letterlijke als een symbolische hoofdrol: enerzijds vormen ze de slogan van een uitgekiende marketingstrategie die bijdroeg aan de exponentiële groei van het toerisme in Amsterdam; anderzijds trekt het bouwwerk zelf ook elk jaar miljoenen bezoekers, die erop klimmen en ermee op de foto gaan.

GroenLinks erkent dat het verwijderen van de letters op zichzelf weinig zal doen voor het indammen van het toerisme. ‘Die illusie koesteren we ook niet’, zei raadslid Zeeger Ernsting eerder tegen de Volkskrant. ‘Daarvoor neemt de stad ook maatregelen tegen Airbnb, touringcars en cruiseschepen, en verhogen we de belasting. Maar door deze letters te verwijderen zeggen we duidelijk tegen de Amsterdammers: onze straten zijn geen attractie meer.’

Letters te adopteren

Ondertussen gaan elders in Nederland stemmen op om de letters te adopteren. Lysanne Kuindersma, de directeur van Amsterdam Lake District, een bedrijf dat tours door Friesland organiseert, ziet de fysieke slogan graag naar het noorden verhuizen. 'Amsterdam wil van de letters af en wij zijn bezig met het verleiden van toerisme naar Friesland', zei Kuindersma tegen de Amsterdamse zender AT5. Ze heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam om de letters te adopteren.

Foto ANP

De gemeente heeft nog zo’n verzoek ontvangen: van miniatuurstad Madurodam. Het attractiepark ziet één groot voordeel: er zijn maar drie extra letters nodig om van ‘Amsterdam’ ‘Madurodam’ te maken.

Naast de letters voor het Rijksmuseum zijn er nog vier lettersets. Eén staat bij luchthaven Schiphol en één aan de Sloterplas in Amsterdam-West. Twee andere I amsterdams reisden de afgelopen jaren steeds rond.