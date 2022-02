Peter Thiel: techfilosoof voor de een, opportunistische miljardair volgens de ander

Peter Thiel Beeld Jens Schwarz / Laif

Daterape is een date, een afspraakje, waarvan de vrouw later spijt heeft gekregen, schreef Peter Thiel vlak na zijn afstuderen in zijn boek The Diversity Myth. Jaren later bood hij er zijn excuses voor aan. Maar volgens zijn biograaf, journalist Max Chafkin, tekent de controverse de man Peter Thiel. Van meet af aan bond hij de strijd aan met alles wat links en ‘politiek correct’ was, in het bijzonder het feminisme en het multiculturalisme. Uit overtuiging, maar ook uit grenzeloze ambitie. Door contrair te zijn zette hij de naam Peter Thiel op de kaart.

Peter Thiel was de eerste investeerder in Facebook. In 2004 investeerde hij 500 duizend dollar in het bedrijf, uiteindelijk zou hij er een miljard dollar aan overhouden. Thiel was een mentor voor Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Lange tijd wist hij hem ervan te overtuigen dat het aanpakken van desinformatie en leugens zou neerkomen op censuur. ‘Ik heb liever QAnon en Pizzagate dan een ministerie van Waarheid’, aldus Thiel, de grootste aanhanger van Donald Trump in Silicon Valley.

Deze week maakte Thiel bekend terug te treden uit het bestuur van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Hij wil zich meer op de politiek gaan richten, onder meer door de financiering van de campagne van twee populistische Republikeinen voor de Congresverkiezingen van november. ‘Thiel wil een belangrijke speler zijn’, zegt biograaf Chafkin.

Investeerder Thiel, nummer 391 in de Forbes 400-lijst van rijkste Amerikanen met een geschat vermogen van 2,1 miljard dollar, wordt door sommigen gezien als de filosoof van Silicon Valley, een libertair die gelooft dat de wereld slechts vooruitgang kan boeken door geniale kapitalisten die niet mogen worden gehinderd door regels en hoge belastingen. Anderen beschouwen hem als een duistere figuur wiens mengeling van libertaire en nationalistische ideeën slechts bij elkaar worden gehouden door het opportunisme van de miljardair die zijn eigen belangen dient.

Weinig vrienden

Thiel werd in 1967 geboren in Frankfurt en bracht zijn jeugd door in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Namibië. Zijn gezin verhuisde vaak en Thiel had weinig vrienden. Hij was een eenzame jongen, een boekenwurm en schaker, verslingerd aan Lord of the Rings. Het soort jongetje dat vaak wordt gepest, net als Elon Musk, de baas van Tesla en SpaceX, met wie hij later investeerde in PayPal.

Na zijn studie filosofie aan de Stanford-universiteit bracht hij met vrienden en familie een miljoen dollar bij elkaar voor zijn eerste durfkapitaalfonds. Na enkele missers volgde een voltreffer: PayPal, het bedrijf dat internetbetalingen mogelijk maakte.

Thiel stak in geld in bedrijven als Airbnb, Spotify en Yelp. Tussen het investeren door ontwikkelde hij zich tot libertair ideoloog. In 2009 schreef hij te geloven in de ‘authentieke menselijke vrijheid’, niet gehinderd door ‘hoge belastingen’ en ‘totalitaire collectieven’. Maar: ‘Ik geloof niet langer dat vrijheid en democratie verenigbaar zijn’, aldus Thiel. Het kiesrecht had macht gegeven aan groepen – vooral vrouwen en mensen die profiteerden van de verzorgingsstaat – die het geniale individu wilden verstikken onder een deken van sociaal collectivisme.

Alleen technologie kon vrijheid brengen, aldus Thiel. In cyberspace was vrijheid mógelijkheid, bijvoorbeeld door bitcoins, waar de overheid geen invloed op heeft. Net als Elon Musk droomde hij van menselijke koloniën in de ruimte, waar het leven volgens libertaire principes kon worden georganiseerd. Daarnaast hoopte hij op nederzettingen op zee, in internationale wateren, buiten de jurisdictie van staten.

Globalisering en terrorisme

Thiel is sterk beïnvloed door de libertaire Russisch-Amerikaanse filosoof Ayn Rand, wier werk hij als schooljongen las. Maar na 11 september 2001 kregen zijn ideeën gaandeweg een steeds donkerder toon. Hij gelooft dat de westerse samenleving wordt bedreigd door globalisering, immigratie, terrorisme en de islam. De vrijheid moet ook worden verdedigd door muren op te trekken. Fysiek of digitaal: zijn bedrijf Palantir verzamelt big data waarmee onder meer terrorisme kan worden bestreden. De Amerikaanse overheid is een van zijn beste klanten.

Ook begon Thiel op een ouderwetse, niet-technologische manier te zoeken naar vrijheid en ontsnapping aan het kwaad in de wereld. Hij kocht een landgoed van 193 hectare in Nieuw-Zeeland, tot ongenoegen van plaatselijke natuurbeschermers. Als de Verenigde Staten worden getroffen door oorlog, terrorisme en hongersnood kan Thiel zijn privévliegtuig naar Nieuw-Zeeland pakken, in een treffende illustratie van zijn elitaire denken.

Bovendien kreeg Thiel zijn geloof in de politiek terug door Donald Trump. Trump is een exponent van wat Martin Wolf, commentator van de Financial Times, het plutopopulisme noemt: een stroming die het volk voor zich wint door een cultuuroorlog te voeren, waarna zij een agenda van deregulering en belastingverlaging doorvoert die de rijken ten goede komt. Precies waar Peter Thiel altijd naar heeft gestreefd.