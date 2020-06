Peter R. de Vries wil Nabil B. bijstaan, de kroongetuige wiens advocaat werd vermoord

Peter R. de Vries stond eerder de zussen Holleeder en de familie van de vermoorde Nicky Verstappen bij als vertrouwensman. Beeld ANP

Dit maakten De Vries en Schouten donderdagmiddag bekend tijdens een persconferentie. In tegenstelling tot eerdere kroongetuigeadvocaten in dit proces zien zij af van anonimiteit. ‘Als je dit anoniem doet, geef je aan dat je geïntimideerd bent door de omstandigheden’, aldus Peter Schouten. ‘Dat is een slecht signaal.’ De Vries voegt toe dat zij ook een signaal willen geven aan de daders van de moord op kroongetuigeadvocaat Derk Wiersum: ‘Zo'n misdrijf is niet lonend omdat anderen zijn plaats innemen.’ Zowel Schouten en De Vries gingen niet in op de vraag of ze zelf beveiligd worden.

Schouten en De Vries hebben de kroongetuige enkele keren op een geheime locatie ontmoet. Dit werd steeds gefaciliteerd door het Openbaar Ministerie. De zaak is echter nog niet beklonken omdat het OM een ‘draai’ heeft gemaakt, aldus De Vries. Niet alleen bestaat er onenigheid over het honorarium van Schouten, gaandeweg de onderhandelingen ontstond bij het OM ook onwil om Peter R. de Vries als vertrouwensman en woordvoerder toe te laten bij het proces.

‘Wij betreuren de gang van zaken’, zei Schouten donderdag op de persconferentie over de ontstane impasse. ‘De advocaten die Nabil na alles wat er is gebeurd willen bijstaan, liggen niet voor het oprapen.’ Zolang de kroongetuige een beroep op hen doet, zullen Schouten en De Vries zich ‘niet terugtrekken’. Zolang de zaak niet beklonken is, weigert de kroongetuige bovendien om verdere vragen te beantwoorden tijdens het strafproces Marengo.

Vertrouwensman

De Vries, die geen advocaat is, is door de kroongetuige gevraagd de functie van vertrouwensman te vervullen, zoals hij dat ook in andere zaken deed, bijvoorbeeld bij de zussen Holleeder en de familie van de vermoorde Nicky Verstappen. ‘Ik heb deze functie al vaker vervuld in andere zaken. Ik heb vaak dingen gehoord waar jullie de krant mee zouden openen. Maar met die informatie ben ik altijd heel prudent omgegaan.’

Volgens De Vries is de functie ‘geen eenrichtingsverkeer’ en hebben ook andere procesdeelnemers hier baat bij: ‘Ik heb in het verleden de personen die ik bijstond regelmatig bijgestuurd of aangezet tot begrip, geduld en kalmte jegens andere procespartijen.’

De Vries wil de functie van vertrouwenspersoon onbezoldigd vervullen. Hij noemt de onderhandelingen tussen het OM en Schouten over geld ‘te gênant voor woorden’. Bovendien zegt hij zo helemaal onafhankelijk van het OM te kunnen functioneren.

De misdaadjournalist zegt te zijn geschrokken van ‘ernstige fouten’ die het OM zou hebben gemaakt in de behandeling en nazorg van familieleden van de kroongetuige. Eerder werd bekend dat tussen het OM en de familie forse aanvaringen waren. Die gingen over de verantwoordelijkheid van de bescherming van de geliquideerde broer Reduan en over de veiligheid van de rest van de familie, die na de moord op Reduan in allerijl naar geheime locaties werd overgebracht. Die slechte nazorg heeft bij Nabil B. tot grote frustratie geleid. Ook daarom, stelt De Vries, heeft de kroongetuige een vertrouwensman nodig.

Schouten roept justitie op om in de discussie over kroongetuigen – die belastende verklaringen afleggen over medeverdachten in ruil voor strafvermindering – niet alleen na te denken over veiligheid, maar ook over diens behandeling: ‘Een kroongetuige ziet weinig familie, vereenzaamt en is op zijn advocaat aangewezen die niet ieder uur beschikbaar kan zijn. Hij hoort het recht te hebben een vertrouwenspersoon aan te wijzen, of dat nu een vriend, een geestelijke of Peter R. de Vries is.’

Vanwege het verzoek van de kroongetuige heeft De Vries zijn functie als directeur van het advocatenkantoor De Vries & Kasem beëindigd. Dat heeft volgens hem niets te maken met de mediaberichten van afgelopen week, waarin werd gemeld dat Kasem in 2015 vertrouwelijke gegevens zou hebben gelekt aan een kompaan van de latere Marengo-hoofdverdachte Ridouan T.. Kasem ontkent de berichten. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten onderzoekt die zaak.