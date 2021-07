Peter R. de Vries ‘was hard op de inhoud en zacht op de persoon’. Eerste reacties op zijn overlijden

Peter R. de Vries aan de telefoon na de uitspraak in de strafzaak tegen Willem Holleeder, in juli 2019. Beeld Raymond Rutting

Familie, partner en vrienden, 14.04 uur: ‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.’

Kees van der Spek, programmamaker en lange tijd de rechterhand van De Vries: ‘Ik ben heel boos op die klootzakken die hem hebben vermoord. Woedend. Maar ik ben ook heel verdrietig. Nederland is anders geworden vandaag. Voor mij, maar ook voor de journalistiek en voor de rechtsstaat. Vorige week dacht ik dat hij dood was. Maar na een tijd kwam er een beetje hoop. En omdat ik het zo graag wilde, werd die hoop steeds groter. Alles wat ik nu doe, heb ik aan hem te danken.’

Jan Struijs, voorzitter Politiebond: ‘Politieagenten reageren massaal op het overlijden van Peter. Er is heel veel verdriet. We gaan allemaal een beetje dood hiermee. Zo voelt het. Er is ook woede, want dit mogen we ons niet laten overkomen. De zware misdaad moet nog harder bestreden worden dan we al deden. De motivatie is groot. Ik ken Peter al vele jaren. Peter was hard op de inhoud, zacht op de persoon. Hij heeft tegen mij echt liefdevolle dingen gezegd. Hij was niet makkelijk, maar als je met Peter iets afsprak, dan kwam hij dat altijd na.’

Misdaadjournalist John van den Heuvel op Facebook: ‘Het ontzettend verdrietige bericht van het overlijden van Peter raakt me diep. De vechter, doorzetter, hulpverlener, topjournalist, liefdevolle en trotse (groot)vader, collega, crimefighter en steun en toeverlaat voor velen is niet meer. (...) De normen en waarden waar ook hij voor stond, zullen nooit wijken voor geweld. Ook nu niet, nu we intens verdrietig afscheid moeten nemen.’

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie op Twitter: ‘Peter R. de Vries was een moedig man die compromisloos door het leven ging. Richting autoriteiten kon hij, terecht, uiterst kritisch en vasthoudend zijn. Hij boog nooit. Zijn hele leven spoorde hij onrecht op. Daarmee leverde hij een enorme bijdrage aan onze democratische rechtsstaat. Hij maakte deel uit van het fundament daarvan. De moord op Peter R. de Vries is dan ook niets minder dan een directe aanslag op onze samenleving.’

Hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen: ‘Hij was primair journalist, maar dat deed hij echt anders dan andere journalisten. Lang geleden zat ik erbij, terwijl hij heel intensief en lang met de familie van slachtoffers sprak, zonder dat dat vervolgens een rol in zijn uitzending speelde. Dat was echt zijn werkwijze. Journalistiek afstand houden, daar deed hij niet aan. Dat heeft nadelen, maar met zijn vasthoudendheid wierp dat ook zijn vruchten af. Vijfentwintig jaar geleden konden ze bij politie en justitie zijn bloed wel drinken, maar in de loop der jaren is de waardering voor hem daar wel gegroeid. Zijn rol als luis in de pels was redelijk uniek. Hopelijk neemt een deel van de journalisten dat, op een eigen manier, over.’

Fred Teeven, oud-officier van justitie en oud-staatssecretaris van Justitie: ‘Als staatssecretaris heb ik van dichtbij gezien hoe buitengewoon vasthoudend hij was. Op minister Opstelten en mij oefende hij flinke druk uit in de zaak rond Nicky Verstappen. Hij belde vaak. Dan zei hij: jullie willen toch óók dat die zaak wordt opgelost? De communicatie met hem was soms prettig, en soms ook niet. Hij hield je scherp. Peter ging altijd voor de inhoud. Ik had een zwak voor hem. Ik hou wel van mensen die een beetje anders zijn.’

Advocaat Geert-Jan Knoops: ‘Hij was echt een poortwachter in onze samenleving. Ook toen de Puttense moordzaak allang afgesloten was, stond hij nog klaar voor Herman du Bois, een van de onterecht veroordeelden. Die hielp hij zoeken naar een baan. Samen zaten we aan tafel bij de minister om te pleiten voor een betere reïntegratie van Herman in de maatschappij. Hij betekende zoveel voor al die mensen. Waar andere journalisten stopten omdat hun journalistieke werk erop zat, ging hij altijd door.’

Jan Struijs, Politiebond: ‘Soms belde hij me op vanuit zijn auto en dan kon hij enorm tekeergaan. Over het gebrek aan diversiteit binnen de politie bijvoorbeeld. Dan vond hij dat we er helemaal niks van bakten en dat maakte hij dan vrij goed duidelijk. Dan zei hij: jullie verliezen de aansluiting met de maatschappij, hoe kán dat nou? Als hij dan was uitgeraasd, vroeg ik: ben je klaar? Die humor had hij zelf ook. Mede door Peter zijn er zaken veranderd binnen de politie.’

Kees van der Spek, programmamaker: ‘Dat Peter is doodgeschoten, dat kán toch helemaal niet? Zijn werk, dat was het recht doen zegevieren en er altijd zijn voor nabestaanden – veel meer dan televisie maken. Natuurlijk kent iedereen zijn bekende zaken, maar hij was er ook voor heel veel andere nabestaanden, over wie hij nooit een uitzending zou maken. Peter was gewoon Peter. We zagen elkaar vaker dan dat we onze vrouwen zagen. We hebben nooit in ons leven mot gehad. Nooit.’