Peter R. de Vries staat geluidsopname af; Holleeder-proces krijgt nieuwe wending

Willem Holleeder tijdens een zitting in de extra beveiligde bunker in Osdorp. Beeld Jan Cleijne

In dat gesprek doet Holleeder uitspraken die belastend zijn voor hemzelf, voor drugshandelaar Dino S. en diens advocaten, en ontlastend voor zakenman Jan-Dirk Paarlberg, die 4,5 jaar celstraf kreeg voor het witwassen van geld dat Holleeder had afgeperst. ‘Paarlberg is onschuldig. Hij wist nergens van. Dat is eigenlijk heel zielig.’

Willem Holleeder staat terecht voor betrokkenheid bij vijf liquidaties en een poging daartoe. Maandagochtend heeft het Openbaar Ministerie de geluidsopname verstrekt aan de rechtbank en aan Holleeders advocaten, waardoor het proces een nieuwe wending krijgt. Op 14 januari worden niet langer, zoals gepland, Holleeders persoonlijke omstandigheden behandeld, maar moet De Vries over de nieuwe geluidsopname komen getuigen.

‘Ik dacht half december: ik moet de bandopname van dat telefoongesprek eens terugluisteren’, zegt Peter R. de Vries in zijn kantoor, waar de Volkskrant de geluidsopname heeft beluisterd. ‘Ik wist niet wat ik hoorde en heb dit gedeeld met officier van justitie Lars Stempher. Die was er heel blij mee.’

In het opgenomen telefoongesprek zegt Holleeder, tot driemaal toe, dat hij ‘cryptisch’ met zijn familie spreekt. Dat is belastend, omdat hij zijn zus Astrid steeds een leugenaar noemt als ze zegt dat hij met zijn familie in codetaal spreekt. In dit proces is het veelal haar woord tegen het zijne.

Daarnaast is te horen hoe Paarlberg door Holleeder ‘voor het karretje is gespannen’ om ruim 17 miljoen wit te wassen. Ook dit is opmerkelijk, omdat Paarlberg onder ede steeds heeft verklaard dat van dergelijke ontmoetingen met Holleeder geen sprake is geweest.

Verder beschuldigt Holleeder advocaat Bénédicte Ficq en haar kantoorgenoot Nico Meijering van beïnvloeding van zijn proceshouding.

Fragmenten uit het opgenomen telefoongesprek Peter R. de Vries heeft aan justitie een geluidsopname afgestaan van een gesprek met Willem Holleeder uit 2011. Door de opname, waarin Holleeder voor hemzelf belastende verklaringen doet, krijgt het proces tegen hem een nieuwe wending. Lees hier de belangrijkste fragmenten met toelichting.

Brief voor ‘na mijn onnatuurlijke dood’

Het opgenomen telefoongesprek is een toelichting op een brief van Holleeder uit 2011, die Peter R. de Vries afgelopen jaar toevoegde aan de processtukken. In de brief verzoekt Holleeder de journalist om ‘na mijn onnatuurlijke dood’ te publiceren dat advocaat Bénédicte Ficq hem namens drugshandelaar Dino S. dwong tot het afleggen van een ontlastende verklaring over Dino in het omvangrijke liquidatieproces Passage. De brief en het telefoongesprek zijn belastend, omdat Holleeder hiermee zelf lijkt te erkennen dat hij tot de criminele organisatie van S. behoorde, wat hij steeds ontkent.

Ficq nam destijds middels een persbericht afstand van de beschuldiging. De ‘bedreiging’ was volgens haar niet meer dan de ‘professioneel collegiale’ melding aan Holleeders toenmalige advocaat, Stijn Franken, dat Holleeder zou worden opgeroepen als getuige in Dino’s proces.

Uit de geluidsopname blijkt dat Holleeder doodsbang is voor Dino S., en dat ook advocaat Franken het gesprek met Ficq als een dreigement opvatte. Op diens advocatenkantoor, voorafgaand aan het telefoongesprek met Holleeder, zegt Franken tegen Peter R. de Vries dat hij ‘niet gediend’ is van het dreigement van Ficq, en dat ze ‘nu net doet of ik haar verkeerd heb begrepen’. Vanwege de commotie heeft Ficqs kantoorgenoot Nico Meijering de verdediging van Dino S. overgenomen, stelt Franken. Hij leest hardop een sms’je van Meijering voor waarin die schrijft dat hij Frankens kritiek en Holleeders getuigenis ‘even wil doorspreken’, want ‘I’m in charge now’.

Holleeder weigerde ontlastend over Dino te verklaren. Op de opname horen we Holleeder, die beweert dat Meijering daarop heeft gezegd: ‘Dan zeg je niks. We zeggen niet wat je moet doen, maar we zouden het op prijs stellen als je niks zegt en zwijgt.’ Vervolgens beriep Holleeder zich op alle vragen van de rechtbank op zijn verschoningsrecht.

Nico Meijering spreekt de beschuldigingen tegen. Bovendien is er volgens hem ‘slechts sprake geweest van contact tussen Ficq en de verdediging van Holleeder en dus niet met Holleeder zelf’.

Niet toegestaan

Het faciliteren op een advocatenkantoor van een gesprek uit de extra beveiligde inrichting van de gedetineerde Holleeder met Peter R. de Vries is niet toegestaan. Stijn Franken zegt dit expliciet op de geluidsband, maar ‘de omstandigheden (de dreiging van Ficq, red.) zijn zodanig dat ik vind dat het wel kan. Een andere mogelijkheid zie ik niet.’ Franken, wiens idee het was om het gesprek op te nemen, geeft geen commentaar.

Evert Jan Henrichs, de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten die toezicht houdt op de advocatuur, geeft geen commentaar op Frankens handelwijze. ‘Gezien mijn wettelijke geheimhoudingsverplichting en met name omdat dit zich heeft afgespeeld in een uiterst mediagevoelige zaak die bovendien nog onder de rechter is, kan ik hierover geen mededelingen doen.’

Peter R. de Vries heeft Holleeder destijds beloofd dat hij diens brief over Ficqs ‘dreiging’ en de geluidsopname waarop alles nog uitvoeriger is vastgelegd, uitsluitend na Holleeders onnatuurlijke dood zal openbaren. De journalist benadrukt dat hij zich niet aan die belofte gehouden voelt sinds Holleeder hem met de dood heeft bedreigd (daar is Holleeder voor veroordeeld), en omdat Holleeder De Vries tijdens diens getuigenis ten onrechte beschuldigde van meineed. ‘Bovendien kun je het ook omdraaien’, zegt De Vries: ‘Wat voor persoon zou ik zijn als ik zoiets belastends in een proces zou achterhouden?’ Hij beseft dat hij het vrijgeven van de band niet ongevaarlijk is: ‘Ik weet dat ik hiermee mijn vriendenkring bepaald niet vergroot.’

De brief van Holleeder Het opgenomen telefoongesprek met Willem Holleeder dat Peter R. de Vries aan justitie heeft afgestaan is een toelichting op de brief van Holleeder uit 2011, die De Vries afgelopen jaar toevoegde aan de processtukken. Lees hier het eerste deel van de brief van Holleeder aan De Vries.

Brief van Holleeder aan Peter R. de Vries. Beeld de Volkskrant