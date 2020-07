Peter R. de Vries doet aangifte tegen voormalige advocaat kroongetuige

Strafrechtadvocaat Peter Schouten en misdaadverslaggever Peter R. de Vries tijdens een persconferentie over ontwikkelingen in het Marengo-proces. Beeld ANP

‘Die voormalige advocaat is rancuneus’, zei De Vries vrijdagavond in het praatprogramma Beau tijdens een felle discussie met de AD-journalisten die de anonieme advocaat hebben geïnterviewd. ‘Die advocaat heeft de verdediging niet neergelegd, maar is door de kroongetuige ontslagen.’

De redenen voor dat ontslag waren volgens De Vries dat B.’s voormalige advocaat ‘erotisch getinte opmerkingen’ naar de kroongetuige maakte, wat B. ‘ongepast’ vond. Daarnaast zou de voormalige advocaat uitspraken namens de kroongetuige hebben gedaan, waar die niet achter stond.

Volgens De Vries is het een leugen dat hij de oorzaak van de breuk tussen de kroongetuige en diens voormalige advocaat was, omdat hij ‘aantoonbaar nog geen enkel contact’ met de kroongetuige had toen die zijn voormalige advocaat aan de kant schoof.

Aanklacht

De Vries gaat komende week bij de Nederlandse Orde van Advocaten een aanklacht tegen de advocaat indienen omdat die, naast de ‘leugens’, ook zijn geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden door De Vries’ naam naar De Telegraaf te lekken zodra er wel contact tussen De Vries en de kroongetuige was. Dat zou Telegraaf-journalist John van den Heuvel tegenover De Vries hebben bevestigd. ‘Zelf wil deze advocaat anoniem blijven, maar hij gooit wel anderen voor de bus’, zegt De Vries. ‘Zo iemand kan geen advocaat blijven.’ Eerder werden een advocaat – Derk Wiersum – en de broer van de kroongetuige doodgeschoten.

In het AD-interview noemt B.’s voormalige, anonieme advocaat de 32-jarige kroongetuige ‘geen makkelijke man’: ‘Hij belt een keer of vier per dag. Het vergt veel van je. En we hadden weleens bonje.’ Ook zegt hij dat hem door het Openbaar Ministerie werd aangeraden B.’s verdediging anoniem te doen – ‘dat had van mij niet gehoeven’. Waarom de advocaat ook het AD-interview anoniem doet, wordt niet duidelijk.

Nabil B. is in het liquidatieproces Marengo zowel getuige als een van de 17 verdachten. Hij heeft als kroongetuige belastende verklaringen tegen medeverdachten afgelegd, onder wie hoofdverdachte Ridouan T. De vermeende cocaïne-bende staat terecht voor een reeks liquidaties, voorbereidingen daartoe en een ‘vergismoord’.

Omdat Peter R. de Vries geen advocaat is heeft hij zijn vriend, de raadsman Peter Schouten, gevraagd om samen de verdediging van de kroongetuige op zich te nemen: Schouten als advocaat, De Vries als vertrouwenspersoon. Nadat er aanvankelijk constructieve gesprekken tussen Peter De Vries en het Openbaar Ministerie werden gevoerd over De Vries’ rol als vertrouwenspersoon, kwam het OM daar later van terug – ‘Het OM kan aan iemand die geen advocaat is niet dezelfde privileges toekennen als aan een rechtsgeleerd staatsman’ (daarbij gaat het onder meer om toegang tot de zwaarbeveiligde kroongetuige).

Daarop weigerde de kroongetuige een poos verklaringen af te leggen. Sinds vorige week zijn de verhoren toch hervat, zei advocaat Nico Meijering van twee verdachten in het proces, tegenover RTV Utrecht. Het Openbaar Ministerie wil dit niet bevestigen - ‘de verhoren bij de rechter-commissaris zijn vertrouwelijk', aldus een woordvoerder.