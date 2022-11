Vlak voor een avondje in het Groninger Forum over het WK in Qatar, waar ik een column voor zou lezen, stond ik nog even te praten met Jan Mulder en de hoofdgasten Youri Mulder en Arthur Numan, toen zich een vijfde man bij ons groepje voegde, die hard en duidelijk riep, zodat iedereen het hoorde: Maar Peter, jij bent toch ook een heel behoorlijke voetballer geweest? Echt heel behoorlijk, toch – bij FC Emmen?

Ik schrok – wat moest ik hier nu weer op antwoorden? Hoe vaak kwam het voor dat je opgenomen werd in een groepje topvoetballers, hoe vaak kwam het voor dat je voor een topper werd aangezien en vooral: wanneer gebeurde zoiets nu tegelijk? Youri, Arthur en Jan keken naar me, meteen ingespannen, al even nieuwsgierig naar mijn antwoord als ikzelf.

Toen ik een paar jaar geleden het eerste eredivisieseizoen van FC Emmen volgde, vertelde ik daar weleens dat ik in mijn jeugd ook bij Emmen had gespeeld. Wat klopte, op zich: ik heb ook bij Emmen gespeeld, totdat het een profclub werd. Ik bedoelde: ik liep daar al als kind, het rood-wit zit in mijn bloed, daarom ben ik zo hartstochtelijk fan.

Maar het is begrepen en doorverteld dat ik een jeugdspeler van Emmen was. Ik had dat niet door. Al herinner ik me wel hoe lauw er indertijd werd gereageerd. Met een verwijzing naar de magische kindervoetbaltijd, dacht ik een ontroerend bewijs van clubliefde te leveren, en intussen stonden zij ‘gatverdamme’ te denken, wat een opschepper.

Zo is het misverstand ontstaan en op reis gegaan door de wereld en de tijd, helemaal tot aan deze avond, waarvoor ik als oud-Emmenspeler werd aangekondigd.

Ik begon schaapachtig te lachen, gegeneerd, maar gek genoeg ook een beetje trots – want of het nu waar was of niet, het eerste van FC Emmen was toch niet niks. Och zei ik, dat mocht geen naam hebben hoor, dat voetballen van mij, dat mocht echt geen naam hebben.

Het was het soort bescheidenheid dat heel gemakkelijk voor vals kon worden mis-begrepen, merkte ik – alweer tot mijn verrassing. Zo had ik niet alleen per ongeluk het misverstand de wereld in geholpen, maar het nu ook nog eens geheel per ongeluk bevestigd.

Jan Mulder had aan een half woord genoeg. FC Emmen hè, zei hij collegiaal, en legde een hand op mijn schouder. Ik heb nog tegen Emmen gespeeld toen Jan van Beveren daar keepte, zei hij. Misschien wel de beste keeper die we ooit hebben gehad. Toch was hij, net als Jan Mulder zelf trouwens, op het allerlaatste moment uit de selectie voor het WK van 1974 gevallen – een schande, zei Jan, dat Van Beveren niet mee mocht, een grof schandaal.

Ja, ja, zei ik begrijpend, vanonder de hand van Jan op mijn schouder en ik ging nog wat dichter bij Arthur en Youri staan. Verschrikkelijk om een WK te moeten missen. Het was mij ook weleens gebeurd.