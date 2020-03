Pete Buttigieg ziet te weinig perspectief en stapt uit Democratische voorverkiezingsrace

Pete Buttigieg Beeld Getty Images

Zaterdag haalde Buttigieg (38) in South Carolina slechts 8 procent van de stemmen. Een week eerder in Nevada bleef hij steken op 14 procent. Dat bood na goede resultaten in de eerste twee staten – Iowa en New Hampshire, waar hij ongeveer gelijk eindigde met de huidige koploper Bernie Sanders – niet voldoende perspectief om door te gaan. Buttigieg, de voormalige managementconsultant, soldaat en burgemeester van het studentenstadje South Bend in Indiana, bleek niet aan te slaan bij gekleurde Amerikanen.

‘Vandaag is het moment van de waarheid aangebroken’, zo zei Buttigieg zondagavond tegen zijn supporters in South Bend. ‘Die waarheid is dat mijn kandidatuur tot een einde is gekomen. Maar dat geldt niet voor ons uiteindelijke doel. Ons doel is altijd geweest om alle Amerikanen te verenigen in een gezamenlijke poging om Donald Trump te verslaan, en te vechten voor het behoud van onze normen en waarden.’

Een dag eerder stapte ook miljardair Tom Steyer uit de race, die alles op South Carolina had gezet. Na de derde plek daar koos hij eieren voor zijn geld.

Het vertrek van de twee gematigde kandidaten vergroot de kansen van de andere gematigden, met name die van Joe Biden, de winnaar van zaterdag. Alleen Michael Bloomberg, die de eerste vier staten heeft overgeslagen en vanaf dinsdag (Super Tuesday) meedoet, kan Biden nog flink dwarszitten.

Buttigieg was een jonge buitenstaander die een soort rationeel idealisme predikte, en daarbij de redenaarskunsten van Barack Obama gebruikte. Hij was de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat.