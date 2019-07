Peruaanse oud-president Toledo opgepakt in VS in verband met corruptieschandaal

De 73-jarige Toledo, die van 2001 tot 2006 de leiding had in Peru, verhuisde in 2017 naar de VS nadat hij in zijn thuisland in verdenking werd gesteld van het aannemen van steekpenningen ter waarde van miljoenen dollars voor de aanleg van een snelweg tussen Brazilië en zijn thuisland. Zelf ontkent hij de beschuldigingen.

Het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht gaf gedurende een decennium in totaal 788 miljoen dollar uit in een tiental landen in de regio om lucratieve staatscontracten af te kopen. Het schandaal kwam in 2014 aan het licht. De voormalige Ecuadoraanse vicepresident Jorge Glas werd in 2017 tot zes jaar cel veroordeeld wegens het aannemen van steekpenningen. Odebrecht wordt ook in verband gebracht met het financieren van de herverkiezing van de Colombiaanse president Juan Manuel Santos.

Het bedrijf gaf toe dat tussen 2005 en 2014 maar liefst 29 miljoen dollar aan steekpenningen werd betaald in Peru. Vier voormalige presidenten van Peru zouden zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Naast Toledo gaat het om Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en Alan Garcia (1985-1990 en 2006-2011), die in april zelfmoord pleegde toen de politie hem in zijn woning kwam oppakken.

Ook de oppositieleidster Keiko Fujimori wordt ervan beschuldigd illegale fondsen van de bedrijvengroep Odebrecht te hebben aanvaard tijdens de verkiezingscampagne van 2011. Fujimori is de dochter van Alberto Fujimori, de voor mensenrechtenschendingen en corruptie veroordeelde oud-dictator van Peru, die in 2017 gratie kreeg van de toenmalige president Kuczynski wegens gezondheidsredenen.