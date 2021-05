Peru vreest comeback communistische guerrillagroepering na aanslag met 18 doden

Leden van Lichtend Pad in 2012. Beeld REUTERS

Onder de slachtoffers zouden twee kinderen zijn. De aanslag zou het werk zijn van de militante communistische beweging Lichtend Pad, een guerrillagroepering die in de jaren zeventig, tachtig en negentig een gewapende strijd voerde tegen de Peruaanse regering.

Lokale media melden dat in de bar pamfletten zijn gevonden die afkomstig zouden zijn van Lichtend Pad. De aanslag zou bedoeld zijn als ‘schoonmaak’ van de regio en van Peru en gericht op bezoekers van kroegen en bordelen. Het pamflet waarschuwt burgers om niet op Keiko Fujimori te stemmen, de rechtse presidentskandidaat die op 6 juni in de tweede verkiezingsronde hoopt haar linkse rivaal Pedro Castillo te verslaan.

Als de beweging achter de moordpartij zit, zou het voor het eerst in lange tijd zijn dat de communisten opnieuw een aanslag plegen. Lichtend Pad staat in Peru en internationaal te boek als terroristische organisatie. Eind vorige eeuw hield de groep meedogenloos huis onder boeren, vakbondslieden en inheemse Peruanen die hun strijd niet steunden, in totaal kwamen tienduizenden mensen om. Sindsdien heeft de beweging de politieke strijd verruild voor drugshandel en leek de tijd van aanslagen tot het verleden te behoren.

Bewijs

Het is nog zeer de vraag of Lichtend Pad daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het bloedbad. Het pamflet bevat ‘karakteristieken en termen’ die passen bij Lichtend Pad, zo stelde de Peruaanse politiecommandant tegen de Spaanstalige versie van CNN. Ook de waarschuwing tegen Fujimori doet vermoeden dat Lichtend Pad inderdaad de auteur is van het pamflet. ‘Wie stemt voor Fujimori is een verrader’, zou er op de brief staan. Maar meer bewijs dat Lichtend Pad de aanslag pleegde ontbreekt vooralsnog.

Keiko Fujimori is dochter van de voormalige president Alberto Fujimori, die tussen 1990 en 2000 met grof geweld de strijd aanging tegen Lichtend Pad. Hij zit in Peru een straf uit voor corruptie en wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Zijn dochter heeft gesuggereerd haar vader gratie te verlenen als zij wordt verkozen, al stelde zij deze week eveneens dat ze de Peruaanse rechtsstaat zal respecteren.

Fujimori en de linkse kandidaat Castillo gaan in peilingen min of meer gelijk op, al lijkt Castillo een kleine voorsprong te hebben op Fujimori. Tijdens een eerste verkiezingsronde in april maakten maar liefst zes kandidaten kans om door te gaan naar de tweede, beslissende ronde. Schoolmeester Castillo, die zich met cowboyhoed profileert als kandidaat van ruraal Peru, behaalde 19 procent, Fujimori die neoliberaal beleid voorstaat kreeg ruim 13 procent. Terwijl twee derde van de Peruanen in die eerste ronde hun stem aan andere kandidaten gaf, blijft op 6 juni enkel de keuze over tussen de rechtse Fujimori of de linkse Castillo.