Peru rolt met 33 arrestaties deel van internationaal pedofielennetwerk op

In Peru zijn 33 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een netwerk van pedofielen dat met elkaar communiceerde via een speciale WhatsAppgroep, meldt het Peruaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze groep werd gerund door iemand in Colombia.

De verdachten werden met de hulp van Europol ingerekend tijdens gelijktijdige acties in de steden Lima, Arequipa, Puno en Moquegua.

Zij konden worden geïdentificeerd omdat ze lid waren van een WhatsAppgroep met de naam 'Little Princess' ('kleine prinses'). Hierin werd 'kinderpornografisch materiaal gedeeld, geproduceerd en gecommercialiseerd', zei Raúl Alfaro, hoofd van de Peruaanse divisie die onderzoek doet naar cybercriminaliteit. Het onderzoek naar de groep begon in januari van dit jaar.

Leden maakten onder meer valse profielen aan op sociale media om zo contact te leggen met minderjarigen en hun vertrouwen te winnen. Seksueel misbruik dat hierop volgde, werd gedeeld met de 256 leden van de groep, die afkomstig zijn uit een dertigtal landen van over de hele wereld. In totaal waren er 35 Peruaanse nummers aan de groep gekoppeld. Of er ook Nederlanders in zaten, is niet bekend.

Via Interpol stelde de Peruaanse politie andere landen op de hoogte van het netwerk. In Paraguay en Brazilië werden zaterdag al twee mensen opgepakt.