Peru in de ban van ‘vip-vaccins’: politieke elite drong voor tijdens ‘vaccinatiefestival’

Een arts in Lima bereidt een prik met het Sinopharm-vaccin voor. Naar nu blijkt liftte de politieke elite van het land mee op de voorraad. Beeld Getty Images

Eind vorige week onthulden Peruaanse media dat Vizcarra en zijn vrouw het eigen lichaam al hadden beschermd tegen het coronavirus toen het land nog maanden verwijderd was van het officiële vaccinatieprogramma. Pas deze maand ontving Peru een eerste miljoen doses van Sinopharm. Vizcarra beweerde dat hij als proefpersoon had meegedaan aan het Sinopharm-onderzoek, maar de verantwoordelijke universiteit liet weten dat de ex-president niet voorkwam in het deelnemersbestand.

De destijds populaire Vizcarra werd in november afgezet door een hem vijandig parlement. Na meerdere dagen van protesten, keerde de rust terug met het aantreden van interim-president Francisco Sagasti. Na de onthulling over Vizcarra op donderdag volgden meer namen en rolden de afgelopen dagen de eerste koppen in het kabinet van Sagasti. Elizabeth Astete, de minister van Buitenlandse Zaken die met de Chinezen over de levering van het vaccin had onderhandeld, gaf zondag haar ‘ernstige fout’ toe en stapte op.

Ontslag

Zaterdag diende de vice-minister van Volksgezondheid zijn ontslag in. Een dag eerder had zijn baas, minister Pilar Mazzetti, al haar functie neergelegd. Diezelfde dag trad de inmiddels zesde zorgminister aan sinds het uitbreken van de pandemie. President Sagasti maakte dit weekeinde in een reeks tweets bekend dat tijdens het Sinopharm-onderzoek in het najaar tweeduizend doses apart waren gelegd voor het onderzoeksteam. Daarvan hadden ook ‘ambtenaren’ gebruik gemaakt. Een onderzoek moet uitwijzen welke politici nog meer hebben voorgedrongen.

Volgens Carlos Paredes, de journalist die het nieuws over Vizcarra onthulde, was sprake van een ‘vaccinatiefestival’ onder de Peruaanse elite. Niet alleen politici, ook familieleden, zakenlieden en zelfs journalisten zouden vaccins hebben gekregen, zegt hij in een interview met de krant El Comercio. De Chinese afgevaardigden van Sinopharm opereerden als farmaceuten die een nieuw medicijn probeerden te verkopen, stelt hij. ‘Ze deelden gratis monsters uit. Daarom heeft Peru nu een ondoorzichtig contract met Sinopharm.’

Peru heeft naar rato het hoogste aantal coronadoden in Zuid-Amerika. Tot nog toe kwamen volgens officiële cijfers 44 duizend mensen om. Het land heeft vooralsnog alleen vaccins van Sinopharm ontvangen. Vorige week begon Peru met het vaccineren van het zorgpersoneel.