Persoonsverwisseling: aangehouden man is toch geen verdachte van moord op Khashoggi

Kaarsen bij een portret van de journalist Jamal Khashoggi, die op het Saoedische consulaat in Istanbul is vermoord. Beeld REUTERS

Volgens de autoriteiten was er sprake van een persoonsverwisseling. De opgepakte Saoediër heeft dezelfde naam als de gezochte moordenaar, melden Franse media. Saoedi-Arabië had al snel na de arrestatie laten weten dat de opgepakte man niets met de ‘zaak in kwestie’ te maken heeft en eiste zijn onmiddellijke vrijlating.

De man werd gisteren op de luchthaven Charles de Gaulle aangehouden toen hij op het punt stond een vlucht naar Saoedi-Arabië te nemen. Zijn naam stond op de rode lijst van Interpol vanwege een Turks arrestatiebevel: Khaled Aedh al-Otaibi zou een van de leden van het commando zijn, dat in oktober 2018 vanuit Saoedi-Arabië naar Turkije was gevlogen om Khashoggi te vermoorden.

Gefolterd en onthoofd

De journalist zou op het Saoedische consulaat in Istanbul papieren komen halen, zodat hij kon trouwen met zijn verloofde. Hij werd in het consulaat opgewacht door het 15-koppige moordcommando, en er zijn geluidsopnamen waaruit blijkt dat hij door hen is gefolterd en onthoofd. Volgens de Turkse justitie is zijn lichaam daarna in stukken gesneden, en uit het consulaat gesmokkeld.

Jamal Khashoggi tijdens een persconferentie in 2014. Beeld AFP

Khashoggi woonde en werkte in de Verenigde Staten. Hij was een uitgesproken criticus van de Saoedische koninklijke familie, en schreef onder meer voor de Amerikaanse krant The Washington Post kritische stukken over kroonprins Mohammed bin Salman.

De moord veroorzaakte internationaal veel ophef, en onderzoeken van de Amerikaanse geheime dienst en de Verenigde Naties concludeerden dat Khashoggi is vermoord door vertrouwelingen van Bin Salman. Of de kroonprins hiervoor ook persoonlijk opdracht heeft gegeven, is volgens de VN nog onduidelijk, maar de Amerikaanse inlichtingendienst de CIA zegt er wel bewijs voor te hebben. Amerika stelde geen sancties in tegen de kroonprins, maar wel tegen 17 Saoedische overheidsambtenaren die betrokken zouden zijn bij de moord. Eén van hen is al-Otaibi.

Saoedi-Arabië stelt dat het om een actie van een autonome groep individuen ging. Vijf van hen werden ter dood veroordeeld, maar die straffen zijn vorig jaar omgezet in twintig jaar cel. Ondertussen begon in Turkije vorig jaar een proces tegen 26 mensen die verdacht worden van het organiseren van de moord. Omdat alle verdachten in Saoedi-Arabië verblijven, is het vooral een symbolisch proces.