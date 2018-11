Persoonlijke chats van cliënten met psychische problemen buitgemaakt door hackers

Door een beveiligingslek zijn ruim 14 duizend profielen en 16.631 persoonlijke chats van PratenOnline.nl in handen van hackers gekomen. Dat meldt een tipgever op het klokkenluidersplatform Publeaks. Via Pratenonline, een intitiatief van Jeugdriagg Noord Holland Zuid, praten jongeren met psychische problemen met professionele hulpverleners. De site is inmiddels helemaal offline gehaald, maar het is nog onduidelijk welke gegevens precies zijn buitgemaakt.

Een woordvoerder van Pratenonline zegt tegenover RTL Nieuws dat alleen de mailadressen en telefoonnummers in handen van hackers zijn gekomen. De site zou door deze criminelen worden afgeperst. Als de organisatie niet betaalt, dreigen de hackers de informatie in de openbaarheid te brengen. De organisatie zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie. Ook heeft ze melding gemaakt van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De tipgever meldt echter ondertussen dat wel degelijk ook de inhoud van de ruim 16 duizend chats zelf is gestolen. Als bewijs heeft de tipgever drie van deze chats meegestuurd. De Volkskrant heeft de drie chats kunnen inzien, maar de authenticiteit ervan niet kunnen vaststellen. De Autoriteit Persoonsgegevens wil niet ingaan op specifieke meldingen.

Een voorbeeld is een uitgebreid gesprek van de 24-jarige Anja (naam gefingeerd) die in gesprek is met een professioneel psycholoog die al vijf jaar aan dit platform verbonden is. Het gesprek gaat over de problemen waar Anja tegenaan loopt in haar ontluikende relatie met een jongen uit het buitenland. Het is een van de 16.631 chats die zijn buitgemaakt door hackers, meldt de tipgever via klokkenluidersplatform Publeaks.