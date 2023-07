Personele wildgroei bij ASML komt ten einde: chipmachinegigant ziet dat klanten kampen met dalende vraag

Personeel van ASML in Veldhoven. Beeld REUTERS

Met zijn chipmachines is ASML wereldwijd marktleider: de apparaten zijn in kwaliteit ongeëvenaard en daarom mateloos populair onder chipproducenten als Intel en Samsung. Om aan de vraag te kunnen voldoen rekruteerde het in Veldhoven gevestigde bedrijf alleen al vorig jaar wereldwijd ongeveer 10 duizend mensen. Inmiddels bestaat het personeelsbestand uit meer dan 40 duizend mensen, van wie ruim de helft in Nederland werkt.

Momenteel heeft ASML nog ruim 500 vacatures openstaan, maar dat aantal ligt fors lager dan voorheen. Dat komt deels door ontwikkelingen elders in de sector, zegt woordvoerder Monique Mols. ‘De halfgeleiderindustrie heeft sterke groeivooruitzichten op de lange termijn, maar kampt op de korte termijn met een terugval’, legt zij uit. Wel verwacht ASML voor dit jaar nog altijd een omzetstijging.

Jan Frederik Slijkerman, techsectordeskundige bij ING, herkent de trend die Mols schetst. Tijdens het chiptekort van de afgelopen jaren wilden bedrijven, bijvoorbeeld in de auto-industrie, zo snel mogelijk nieuwe onderdelen geleverd krijgen. ‘ASML was daarom met een expansieplan bezig’, zegt Slijkerman. ‘Dat hebben ze nu getemporiseerd. Het grote plaatje verandert niet, maar de markt raakt minder overspannen.’

Omzetdaling beperkt

De dalende vraag naar chips bleek maandag al uit de kwartaalcijfers van de Taiwanese chipproducent TSMC, eveneens een belangrijke klant van ASML. Vanwege de hoge inflatie kopen consumenten minder smartphones en andere elektronica, waardoor ook de vraag naar bijvoorbeeld geheugenkaarten en processoren afneemt. Dankzij toepassingen voor kunstmatige intelligentie, waarvoor ook chips nodig zijn, bleef de omzetdaling van TSMC de afgelopen maanden beperkt tot 10 procent.

Dat ASML de personele groei nu afremt, heeft ook een bedrijfstechnische reden: het enorme aantal nieuwkomers vergde van de eigen organisatie het uiterste. De technieken waarmee ASML werkt, zijn volgens woordvoerder Mols geavanceerder dan studenten op het mbo, hbo of universiteit tegenkomen. Het kost daarom veel tijd om nieuwe werknemers in te werken. Het tempo waarmee ASML de afgelopen tijd groeide, ‘houd je niet jarenlang vol’, aldus woordvoerder Mols.

Met de recente geopolitieke ontwikkelingen heeft het besluit van ASML niets te maken, zegt Mols. Dit voorjaar scherpte het kabinet de exportbeperkingen naar China aan, waardoor ASML ook oudere chipmachines niet meer aan China mocht leveren. Dat veranderde echter niets aan de financiële prognoses van het bedrijf. ‘Voor de lange termijn is onze groei niet locatiegebonden’, zegt Mols. Volgende week woensdag presenteert ASML nieuwe kwartaalcijfers.