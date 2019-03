Personeel UWV stapt naar rechter om half miljard kostend ict-project tegen te houden

Beeld ANP XTRA

Het UWV heeft een slechte reputatie met ict-vernieuwingen. In 2004 begon Capgemini aan de bouw van een nieuw administratiesysteem dat 14 miljoen euro zou gaan kosten. In 2011 bleken de kosten te zijn opgelopen tot bijna 400 miljoen euro. In 2008 werd een nieuw systeem voor WIA-uitkeringen (voor arbeidsongeschiktheid) afgeblazen. Kosten: bijna 90 miljoen euro. De organisatie besteedt sinds zijn oprichting jaarlijks ongeveer een kwart miljard euro aan automatisering.

Voor het UWV, dat jaarlijks 20 miljard euro aan werklozen, zieken en arbeidsongeschikten uitkeert, is goed werkende software van het grootste belang. Met de jongste ict-reorganisatie wil bestuursvoorzitter Fred Paling de verouderde software in stappen updaten of vervangen.

Paling kondigde op 11 februari per brief aan de bezwaren van de OR te zullen negeren. De interne communicatie is in handen van de Volkskrant. De driekoppige raad van bestuur van het UWV is er veel aan gelegen om de grote herindeling van ‘het ict-landschap’ op de rails te krijgen.

Impasse

Sinds tweeënhalve week is de impasse tussen werkvloer en top compleet. In de brief aan de OR schrijft Paling: ‘Na twee jaar van overleg is het punt bereikt dat we moeten overgaan tot het nemen van een besluit dat afwijkt van het advies (van de OR, red.).’ De UWV-baas kondigt aan dat vanaf 11 maart ‘onomkeerbare stappen’ worden gezet. Mensen hoeven niet te vrezen voor hun baan, schrijft hij, maar er komen wel vier directeuren en managers bij.

Om dat te voorkomen, stapt de OR naar de Ondernemingskamer, zo blijkt uit een intern document. Het personeel vreest dat met de komst van de extra managers de toch al complexe dienst in bestuurlijke chaos verzeild raakt. In interne communicatie waarschuwt de OR voor ‘onduidelijke sturingslijnen en diffuse verantwoordelijkheden en bevoegdheden’.

Als de Ondernemingskamer de werkvloer in het gelijk stelt, moet Paling de reorganisatie terugdraaien. ‘Dan heb je een organisatie die mogelijk helemaal niet meer te besturen is’, zegt ict-expert René Veldwijk. Hij kent het UWV van binnen; met zijn bedrijf Ockham Groep bouwde hij vijftien jaar geleden de polisadministratie, het systeem waarin het UWV de gegevens van ‘klanten’ beheert. Sindsdien bleef hij als externe ict’er bij de organisatie betrokken.

Fiasco

Volgens Veldwijk heeft het UWV grote behoefte aan nieuwe software. ‘Ze werken nog met oude ict-systemen omdat geen enkele poging tot vernieuwing heeft gewerkt. Daarom willen ze het omgooien.’ Maar ook de huidige aanpak dreigt uit te lopen op een fiasco, waarschuwt hij.

Om de ict-vernieuwing in goede banen te leiden, is de zogenoemde ‘IV-transitie’ op poten gezet: een compleet nieuwe inrichting van de ‘informatievoorziening’. Het bestuur heeft besloten om ‘IV-managers’ te benoemen die ‘agile’ gaan leidinggeven, geheel volgens de laatste, moderne managementtechnieken. Dit is tegen het zere been van de OR, die in interne communicatie het bestuur waarschuwt voor ‘te veel sturing en bureaucratie’. Ook ventileert de OR zorgen over de kosten van het project.

Twee anonieme werknemers zien de reorganisatie met lede ogen aan. De plannen zijn al lang in gang gezet, zeggen zij. ‘Het is al onomkeerbaar ingericht’, zegt een van hen. ‘Mensen zijn al vertrokken of anders neergezet. Er komen IV-directeuren met een flink salaris. Maar wat zij precies gaan doen, is onduidelijk.’

In een reactie zegt de raad van bestuur het ‘zeer te betreuren’ dat de OR een gang naar de Ondernemingskamer nodig acht, maar dit ‘met vertrouwen’ tegemoet te zien. ‘We hebben de aanbevelingen van de OR voor een belangrijk deel overgenomen. De opvattingen van beide partijen over benoemingen op belangrijke plekken in de IV-organisatie liggen helaas uit elkaar.’ De twee partijen blijven intussen in gesprek om te zien of ze er alsnog uit kunnen komen, zo verklaren ze.

Als het tot een rechtszaak komt, is de kans reëel dat de Ondernemingskamer de kant van de OR kiest. In 2009 oordeelde de rechter dat het UWV een groot project gericht op een meer klantgerichte aanpak rond arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moest terugdraaien. Ook toen klaagde de OR dat zijn input was genegeerd door de leiding.