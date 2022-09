Personeel Tata laatste 5 jaar 35 keer aan asbest blootgesteld

De fabriek van Tata Steel, gezien vanaf de kust bij IJmuiden. Beeld Freek van den Bergh

Hoeveel personen precies aan asbest zijn blootgesteld, kan het bedrijf niet zeggen. Dat er de afgelopen vijf jaar 1.825 registraties rond de incidenten werden gemaakt van medewerkers die mogelijk met asbestvezels in contact zijn gekomen, betekent niet dat ook 1.825 personen aan asbest zijn blootgesteld. Het kan zijn dat sommige mensen vaker op de lijst staan.

Bij vijf incidenten die vorig jaar plaatsvonden, werden 61 Tata Steel-werknemers aan asbest blootgesteld. Daarbij ging het om een situatie waarbij werd gezaagd. In 2017 werkten vijfhonderd werknemers met het asbesthoudend straalgrit, en is er een incident bij de verpakkingslijn geweest.

Het gebruik van asbest in nieuwe producten is sinds 1993 verboden. Bij Tata Steel werd altijd veel met asbest gewerkt, maar er bestaan nu geen open asbestbronnen meer. Volgens een woordvoerder behoort er een asbestregistratie bij het bedrijf te zijn waarin werknemers kunnen zien waar asbest aanwezig is. In sommige gevallen was de registratie afwezig, of werd er niet in de registratie gekeken.

Aansprakelijkheid

De Volkskrant berichtte in 2019 dat er sinds 1995 zo’n 120 asbestclaims waren ingediend van slachtoffers die bij Tata Steel hebben gewerkt. Volgens het Instituut Asbest Slachtoffers (IAS) bleek dat Tata Steel in veel van die zaken de aansprakelijkheid voor de kankerpatiënten afwees. Ook bleek uit onderzoek van de krant dat het staalbedrijf de afhandeling van de zaken van erkende asbestslachtoffers van het bedrijf nodeloos vertraagde.

Naar aanleiding van die publicaties paste het staalbedrijf zijn beleid aan: voormalige werknemers of nabestaanden hoeven geen langdurige procedures meer te volgen om een schadevergoeding te krijgen. Tata Steel laat nu weten dat er sinds januari 2020 via het IAS 26 asbestclaims zijn ingediend. Hiervan zijn nu 24 zaken afgewikkeld, de overige twee zaken lopen op dit moment nog.

In acht zaken heeft Tata Steel zijn aansprakelijkheid erkend, in drie gevallen werd ‘een coulancebetaling’ gedaan van 70 duizend euro. In dertien andere gevallen werd onder meer de procedure onderbroken omdat de werknemer bij ‘bedrijven elders’ met asbest in aanraking was gekomen, of in het geheel niet was blootgesteld. Sinds 1989 hebben in Nederland zo’n drieduizend mensen de diagnose asbestkanker, mesothelioom, gekregen. Dat is meer dan vijfhonderd mensen per jaar. Een kwart van de mesothelioompatiënten overlijdt binnen drie maanden na diagnose, tweederde binnen een jaar.