Personeel NS gaat opnieuw staken, vrijdag eerste stakingsdag in westen en noordwesten

Een nagenoeg leeg Amsterdam Centraal tijdens de NS-staking vorige maand. Beeld Joris van Gennip

De staking krijgt wederom de vorm van een estafette. Op de eerste stakingsdag, vrijdag 9 september, legt NS-personeel in het westen en noordwesten van het land het werk neer. Op dinsdag 13 september volgen de regio’s Oost, Zuid en Noord, en op donderdag 15 september is de regio-midden aan de beurt.

De eerste aangekondigde stakingsdag, vrijdag, valt samen met een staking van werknemers in het streekvervoer. Zij leggen vrijdag in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel het werk neer, ook voor een betere cao.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het NS-personeel gaat staken. Eind augustus gebeurde dat verspreid over vier dagen. Op dinsdag 30 augustus, toen het personeel in Midden-Nederland staakte, reden er in het hele land nauwelijks treinen. De NS had daartoe besloten, omdat de staking grote gevolgen had voor de dienstregeling in de rest van het land.

Eerdere staking ‘daverend succes’

Een dag later gaf waarnemend president-directeur van de NS, Bert Groenewegen, toe dat het aan hem was om de bonden tegemoet te komen. Tot dan toe wilde geen van de partijen bewegen: de bonden wilden dat de NS eerst met een goed cao-voorstel komt, de NS wilde dat de bonden eerst terug aan tafel zouden komen.

De FNV noemt eerdere stakingen ‘qua actiebereidheid en effect op de dienstregeling en alle andere werkzaamheden bij NS een daverend succes’. Toch lijkt dat niet genoeg te zijn geweest om de NS tot een goed cao-voorstel te bewegen. Volgens de vervoerder zijn sommige eisen van de bonden praktisch onuitvoerbaar.

De vakbonden eisen dat het salaris van werknemers gelijke tred houdt met de inflatie, zodat hun koopkracht gelijk blijft en het aantrekkelijker wordt om voor de NS te werken. Daarnaast willen ze dat de werkdruk omlaag gaat en werknemers meer waardering krijgen. De bond dreigt met landelijke stakingen als er na de nieuwe stakingsronde nog steeds geen akkoord gesloten wordt.