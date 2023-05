Personeel is moeilijk te krijgen, dus zetten flits- en maaltijdbezorgers meer illegaal werkende of te jonge krachten in

Bezorgers van Flink en Thuisbezorgd. Beeld ANP / Anton Kappers

In totaal werden er 350 maaltijd- en flitsbezorgers gecontroleerd. Daarbij stelde de inspectie zo’n vijftig overtredingen vast. De controles vonden plaats in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Breda, Maastricht, Haarlem, Almere en Tiel.

Het vaakst werden de regels rondom leeftijd en de juiste documenten voor buitenlandse werknemers overtreden. De inspectie stelde in 24 gevallen vast dat er sprake was van te jonge bezorgers. De jongste bezorger die de inspectie tijdens de steekproef aantrof was 13 jaar oud. 21 bezorgers hadden geen tewerkstellingsvergunning voor Nederland.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Sinds 2020 geldt een verbod op werken als maaltijdbezorger voor jongeren onder de 16, omdat er onder die groep geregeld verkeersongelukken plaatsvonden. Nadat de regel was ingevoerd, hield de inspectie in het najaar van 2020 ook controles. Toen bleek dat de meeste bedrijven zich er netjes aan hielden.

De laatste tijd kwamen er signalen dat dat niet meer het geval was, zegt woordvoerder Paul van der Burg van de Arbeidsinspectie. Daarom werd besloten tot de grootschalige steekproef van afgelopen vrijdag, naast de controles die normaal al plaatsvinden door het jaar heen. De inspectie mag zelf niemand staande houden, dus motoragenten en boa’s dirigeerden bezorgers op straat naar een plek waar de inspectie controles uit kon voeren.

De reden dat de regels slechter worden nageleefd, is simpel, zegt Van der Burg: ‘Krapte op de arbeidsmarkt.’ Wie moeilijk aan personeel komt, is sneller bereid een loopje te nemen met de voorschriften. Dan gaat het zowel om te jonge mensen inzetten als mensen die niet de juiste vergunning hebben.

Of bedrijven laten jongeren langer werken dan mag. Ook voor bezorgers boven de 16 gelden restricties. Ze mogen naast schooltijd niet te veel uren werken of te veel dagen achter elkaar. In drie gevallen werden die regels overtreden. In elf gevallen stelde de inspectie vast dat bezorgers te weinig betaald kregen of hun salaris contant ontvingen.

Darkstores zijn niet veilig genoeg

Alle geconstateerde leeftijdsovertredingen waren bij maaltijdbezorgers. Voor flitsbezorgers geldt de leeftijdsrestrictie immers nog niet, maar die is wel aanstaande. In april besloot het kabinet dat nog dit jaar ook flitsbezorgers minimaal 16 jaar oud moeten zijn.

Bij flitsbezorgers werden wel mensen aangetroffen die niet in Nederland mochten werken. Bovendien voldoen de zogeheten darkstores, van waaruit de boodschappen worden uitgeleverd, niet altijd aan de regels. Van der Burg: ‘Het zijn vaak oude winkels die niet geschikt zijn als magazijn.’ Paden zijn te smal, zware artikelen kunnen op medewerkers vallen of de nooduitgangen zijn geblokkeerd, constateerde de inspectie.

De te jonge en illegale bezorgers die werden aangetroffen, zijn gelijk gesommeerd om te stoppen met werken. ‘Heel wat pizza’s zijn niet aangekomen’, zegt Van der Burg. De bedrijven waarvoor ze werken kunnen een boete verwachten. De hoogte daarvan is onder meer afhankelijk van of ze vaker overtredingen begaan. Van der Burg: ‘We bekijken bij zo’n bedrijf nu de hele administratie.’