Personeel Eneco krijgt zijn zin: president-commissaris Edo van den Assem geschorst tijdens onderzoek naar intern beleid

Het personeel van Eneco heeft woensdag bij de Ondernemingskamer zijn zwaarbevochten zin gekregen: president-commissaris Edo van den Assem is door de rechter geschorst. Het gerechtshof in Amsterdam laat deskundigen ook onderzoek doen naar het handelen van zijn raad van commissarissen en de gemeentelijke aandeelhouders in de strijd om de privatisering van het energiebedrijf, dat de bij het personeel geliefde directeur Jeroen de Haas zijn baan kostte.

Daarmee zijn twee belangrijke eisen van de centrale ondernemingsraad (COR) van Eneco ingewilligd. Het schorsen van nog twee commissarissen, zoals de COR wilde, vindt de rechter niet nodig.

Onder leiding van de gemeente Rotterdam wordt sinds vorig jaar werk gemaakt van de privatisering van Eneco, wat de gemeentelijke aandeelhouders honderden miljoenen gaat opleveren. De Haas vreesde voor de duurzame koers van zijn bedrijf als die verkocht zou worden aan de hoogste bieder, en lag geregeld in de clinch met de aandeelhouders en de rvc.

De COR wilde weten hoe het mogelijk is dat aan het einde van de rit de rvc uiteindelijk het vertrouwen opzegde in De Haas en zij in deze en andere beslissingen niet werden betrokken. Toen het medezeggenschapsorgaan geen opheldering kreeg en diverse lijmpogingen niets uithaalden, stapte de COR naar de Ondernemingskamer. De rechter concludeert dat er inderdaad ‘gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij Eneco te twijfelen’.

'Zo'n stap is niet niks', zegt een COR-woordvoerder. 'Het is geruststellend en bemoedigend dat het niet voor niets is geweest en we op alle punten in het gelijk zijn gesteld. Dit onderzoek is in het belang voor medezeggenschap in heel Nederland.'

De gang naar de Ondernemingskamer door de COR werd behoorlijk tegengewerkt binnen Eneco. De aandeelhouders, toezichthouders en het bestuur onder aanvoering van een nieuwe directeur Ruud Sondag zagen dit niet zitten vanwege de imagoschade die een intern gevecht in de openbaarheid met zich meebrengt. Bovendien waren ze het na een jaar geruzie in wisselende allianties net eens over hoe het verder moest met de privatisering.

Juist bij die plotselinge eensgezindheid, die tot stand kwam tijdens een mediation waarbij de raad van bestuur pas laat werd betrokken, zet de rechter vraagtekens. Onderzocht zal worden of de rvc op de stoel van de bestuurders is gaan zitten door rechtstreeks met de aandeelhouders te onderhandelen over de voorwaarden voor de aanstaande privatisering, en dat in de nasleep hiervan De Haas vertrok en razendsnel werd opgevolgd door Sondag. Over deze directeurswissel zei de rechter woensdag al dat de COR ten onrechte niet is betrokken.

Van Assems speelde bij al deze kwesties zo'n prominente rol als voorzitter van de rvc, dat het 'in het belang van Eneco is dat hij in dit stadium niet aanblijft als commissaris’. De rechter zal een vervanger aanwijzen die het overneemt gedurende het onderzoek, dat volgens de Ondernemingskamer kan bijdragen 'aan het herstel van gezonde verhoudingen binnen Eneco’.

Het onderzoek zal ook uitwijzen hoe de 53 gemeentelijke aandeelhouders hebben gehandeld. Zij hebben kennis genomen van de uitspraak, laat een woordvoerder weten, maar 'kiezen ervoor niet te reageren'.