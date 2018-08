Personeel Eiffeltoren staakt wegens te grote drukte: ‘U kunt vandaag écht, écht, écht niet naar boven’

Vera Zakrewski snapt er niets van. Begin juli reserveerde ze online tickets voor de Eiffeltoren vanuit haar appartement in New York. Nu staat Zakrewski samen met haar vriend onder aan de Eiffeltoren, de uitgeprinte tickets keurig in haar hand. Maar ze mogen niet naar boven. Het stel wordt doorverwezen naar een loket, waar ze een formulier kunnen invullen om hun geld terug te krijgen.

Het personeel van de Eiffeltoren staakt. Niet omdat ze een hoger salaris willen, maar omdat het de afgelopen maand te druk was bij Parijs’ bekendste attractie. Sinds de directie van de toren begin juli een nieuw kaartverkoopsysteem heeft ingevoerd, zijn de wachttijden volgens de stakers verdubbeld. Drie uur in de rij is eerder regel dan uitzondering.

Twee ingangen

Het probleem kan met een aantal kleine aanpassingen worden opgelost, zegt Denis Vavassori, woordvoerder van vakbond CGT. Die bond organiseert de staking. ‘Nu is er één pilaar voor mensen die van tevoren gereserveerd hebben, en één pilaar voor mensen die een kaartje aan de deur kopen. Die groepen mogen we niet mengen. Dus is de lift in de noordpilaar soms leeg (die ingang is voor mensen die gereserveerd hebben), terwijl er bij de zuidpilaar een rij van honderd mensen staat.’

De Eiffeltoren mag dan op vier voeten staan, slechts twee daarvan worden gebruikt om toeristen naar boven te vervoeren. In de derde zit het restaurant. De vierde is een reservepilaar.

Hoogste verdieping

Het personeel windt zich ook op over de sluiting van de kassa’s op de tweede etage. Vroeger konden bezoekers daar een supplement kopen, om naar de hoogste derde verdieping te gaan. Dat kan nu niet meer. ‘Mensen die zich halverwege bedenken en tóch naar de hoogste verdieping willen, moeten nu terug naar beneden’, vertelt Vavassori. ‘Ze moeten opnieuw achter aansluiten in de rij – wat dus doorgaans drie uur duurt – en dan maar hopen dat er nog kaartjes zijn voor de derde verdieping.’

Volgens de vakbond toonde het gemeentelijk bedrijf dat de toren uitbaat, de Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), zich niet erg ontvankelijk voor de klachten. Daarom besloot een groot deel van het personeel – volgens Vavassori zo’n 95 procent – woensdagmiddag het werk neer te leggen. Sindsdien onderhandelen de SETE en de vakbond.

SETE plaatst vraagtekens bij de gemiddelde wachttijd van drie uur. Het bedrijf heeft desondanks aangegeven het voorstel van de vakbond om de verschillende groepen bezoekers te mengen in augustus te willen testen. In een persbericht schrijft de directie dat men er alles aan doet om de toren zo snel mogelijk weer open te krijgen. Ook CGT liet weten snel een einde te willen maken aan de staking, maar de vakbond noemde geen datum.

Surrealistische taferelen

De staking leidt ondertussen tot surrealistische taferelen. Zo mag niemand naar boven, maar iedereen gratis naar binnen - zolang bezoekers maar beneden blijven. Dus kun je een beveiliger bij de ingang hoofdschuddend ‘No, it’s closed today’ horen zeggen tegen Japanse toeristen, die vervolgens kosteloos mogen doorlopen. Wat weer tot verbijstering bij de Japanners leidt. Dat ze vandaag niet naar boven kunnen, is vijf minuten later nog niet tot de bezoekers doorgedrongen.

Frappant is ook dat de twee ‘officiële’ boutiques van de Eiffeltoren gewoon open zijn. Sterker nog: het is er een komen en gaan van toeristen, die stuk voor stuk blij als een kind naar buiten komen met een Eiffeltorensleutelhanger, een Eiffeltorenpet of een Eiffeltorenmok.

Teleurstelling

Recht onder de toren maken Vincent en Marjon de Lange foto’s, samen met hun kinderen Thijmen (8) en Fiene (6). ‘Natuurlijk is het een teleurstelling voor de kinderen’, zegt Marjon. ‘Maar ach, we gaan wel een andere keer naar boven. Zo ver is Parijs niet.’

Gestrande bezoekers kunnen terecht bij mensen met een Eiffeltorenkostuum

– oranje stropdas, koperkleurige pantalon. Het zijn werkstudenten die alleen in de zomer worden ingehuurd. Aan hen de ondankbare taak om teleurgestelde toeristen uit te leggen wat er aan de hand is. Dus vertellen ze keer op keer beleefd glimlachend dat alle bezoekers vandaag echt, echt, écht niet naar boven kunnen. Morgen dan? ‘Misschien’.

‘Kom, we maken nog een foto met zijn allen, op het gras voor de toren’, zegt Vincent de Lange tegen zijn gezin. ‘Gaan we daarna lekker naar Disneyland.’