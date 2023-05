Personeel Algemene Onderwijsbond zegt vertrouwen op in directeur

Personeel van de Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat een voorgenomen reorganisatie wordt stilgelegd. Zo niet, dan dreigen er acties. Beeld ANP / Richard Brocken

Als de onderwijsbond niet voor 23 mei 09.00 uur met een reactie komt, dreigen er acties, aldus het personeel van de AOb. Volgens de FNV heerst er al enige tijd grote onrust onder het personeel van de onderwijsbond over de wijze waarop het bestuur te werk gaat. Hoewel de ondernemingsraad nog geen advies heeft gegeven over een reorganisatieplan, zou er al op voorgesorteerd worden.

‘De indruk bestaat dat de OR onder druk wordt gezet toch te komen tot besluitvorming en onvoldoende in de gelegenheid is zijn rol te spelen. Collega’s die zich niet kunnen vinden in het huidige proces, ervaren dat zij buitengesloten worden en nog belangrijker, dat zij niet zonder consequenties kunnen uitkomen voor hetgeen hen zorgen baart’, schrijft FNV Personeel in de brief aan het AOb-bestuur.

Sociale veiligheid onder druk

Volgens de vakbond staat de sociale veiligheid binnen de AOb hevig onder druk, is dit meerdere keren aangekaart, ligt er een rapport van de vertrouwenspersoon en is eerder een petitie aangeboden aan het bestuur. Er heeft onlangs wel een gesprek plaatsgevonden tussen werknemers en de leiding waarbij nieuwe afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld een plan van aanpak voor de sociale veiligheid.

Dit is door de FNV voorgelegd aan de achterban, maar die beschouwt de afspraken als ‘absoluut onvoldoende’. In hun optiek wordt hiermee de concrete aanleiding voor de sociale onveiligheid niet weggenomen en ze wijzen erop dat die is gelegen in de manier waarop de directeur en de rest van het managementteam de reorganisatie aansturen en uitvoeren. Reden voor hen om het ultimatum te stellen.