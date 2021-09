Personeel academische ziekenhuizen staakt om werkdruk en ‘ondermaats’ loonbod

Thomas Groen (28)

Voormalig-verpleegkundige AMC, gestopt maart 2021

Nu: coacht onder meer verpleegkundigen

‘Al tijdens mijn stage als verpleegkundige wist ik dat het een schot in de roos was. Het werk paste perfect bij mij. Ik kon er alles in kwijt. Mijn energie, mijn empathie voor patiënten. Maar na een tijdje begon ik me wel af te vragen of ik de onregelmatige werktijden, het werken in weekenden, het draaien van nachtdiensten, wel lang zou volhouden. Doe ik dit over vijf jaar nog steeds? Langzaam begon door te dringen dat ik dat niet wilde. Mijn sociale leven kwam steeds meer op de achtergrond, ik zag mijn vrienden minder.’

‘Bovendien werd het werk de afgelopen jaren minder persoonlijk. Het bijhouden van lijstjes werd belangrijker. Door alles bij elkaar besloot ik begin dit jaar ontslag te nemen. Ik startte mijn eigen onderneming in coaching. Een hele ommezwaai, maar nu begeleid ik zelf verpleegkundigen, coach ik ze en help ze weer om te gaan met stress. Het is veel persoonlijker dan de zorg nu is.’

‘Ik mis de spanning, de sensatie van het werk als verpleegkundige. Maar kijkend naar het onregelmatige werk, de nachtdiensten en de weekenden mis ik niets. Ik voel me veel fitter nu. Ik heb meer vrijheid terug en dat is me veel waard.’