Persfotografen staken voor hogere tarieven: ‘Ik krijg minder dan een timmerman’

Voor het eerst legt een grote groep persfotografen een dag het werk neer om aandacht te vragen voor hun arbeidsomstandigheden. De meeste fotojournalisten zijn zelfstandigen en mogen bij wet niet gezamenlijk onderhandelen. Ze staan als eenling tegenover enkele grote uitgevers en persbureaus die samen het medialandschap beheersen. Vrijdagochtend verzamelen ze in Den Haag voor het kantoor van persbureau ANP/HH om te demonstreren.

Huiverig om te reageren

De fototarieven zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald, zo blijkt uit onderzoek van bureau Pyrrhula Research in opdracht van een aantal vakorganisaties waaronder de NVF. In 2014 leverde een foto gemiddeld nog een kleine 80 euro op. In 2017 was dit bedrag gedaald naar iets meer dan 50 euro. Veel media en persbureaus betalen momenteel rond de 40 euro. Het tarief voor foto’s voor de website ligt vaak nog een stuk lager.

Het is te weinig om van te kunnen leven, zeggen fotografen. Bovendien bedingen persbureaus en uitgevers de rechten op de foto’s om deze in meer titels te kunnen publiceren. De Persgroep, uitgever van onder andere de Volkskrant, AD en Trouw, heeft bijvoorbeeld het exclusieve recht op foto’s in de eerste zeven dagen na publicatie.

De actiebereidheid is groot, toch zijn fotografen huiverig om openlijk over het onderwerp te praten. ‘Het is nooit zonder risico’, zegt een fotograaf die werkt voor een regionaal dagblad en alleen anoniem wil reageren. ‘Ik schat dat ons uurtarief lager ligt dan dat van een timmerman of loodgieter. Ik krijg 42 euro per foto.’ Om rond te komen heeft hij een omzet van 330 euro per dag nodig, minstens acht foto’s. ‘Dat lukt niemand.’

Bedrijfsfotografie

Volkskrant-fotograaf Freek van den Bergh won deze week twee Zilveren Camera’s in de categorie politieke foto’s. Ook hij staakt morgen. De Volkskrant zorgt goed voor zijn fotografen, benadrukt hij: ‘De krant zet heel veel opdrachten uit.’ Toch is hij genoodzaakt er bedrijfsfotografie naast te doen. ‘Dat kan conflicteren. Wil je dat een fotograaf de ene dag een foto van Shell maakt voor de krant en de volgende dag de bedrijfsportretten schiet?’

Toen Van den Bergh in 2011 stage liep bij het ANP waren veel fotografen daar nog in dienst, inmiddels vrijwel niemand meer. ‘Sindsdien zijn de tarieven nooit voor inflatie gecorrigeerd. Ze zijn nooit verhoogd. Hetzelfde geldt voor de grote uitgevers.’

Weinig bewegingsruimte

Die uitgevers houden vooralsnog vast aan hun tarieven. Een gesprek met De Persgroep is op niets uitgelopen, meldde de NVF donderdag: ‘De uitgever wil de tarieven niet indexeren.’ De Telegraaf Media Groep (TMG) laat in een reactie weten dat ‘de gehanteerde tarieven boven marktconform’ zijn.

Directeur Martijn Bennis van het ANP heeft begrip voor de fotografen, maar zegt weinig bewegingsruimte te hebben. ‘De prijzen staan inderdaad onder druk. Maar wij zijn onderdeel van een heel ecosysteem, van een markt. Uitgevers zoeken naar de laagste prijs.’ Fotografen kunnen te rade gaan bij hun opdrachtgevers, maar moeten ook elkaar aanspreken, zegt hij. ‘Er zijn veel fotografen die hun werk voor bijzonder weinig beschikbaar maken.’

Nieuwsconsumenten zullen weinig merken van de staking, voorspelt Bennis. ‘We hebben meer dan genoeg fotografen die de nieuwsevents zullen fotograferen. Er zal een normale stroom aan foto’s zijn.’