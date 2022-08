Péris Conrad stelde racisme binnen de politie aan de kaak: ‘We horen niets meer van de korpsleiding’

Politieman Péris Conrad. Beeld Eva Roefs

‘‘Je kent me toch?’, riep ik. ‘Ik ben je collega!’ Niks mee te maken, schreeuwden ze terug – een man of acht. ‘Mond houden! Handen aan het stuur! Niet bewegen!’ Ik werd langs de snelweg uit de Ford van mijn vriendin getrokken en moest er wijdbeens tegenaan gaan staan. Pas toen ze mijn portemonnee uit mijn achterzak trokken en mijn politiepas zagen, zeiden ze: ‘O, nou, dan heb je de andere kant ook eens meegemaakt.’ Bam, bam, bam, al die autodeuren sloegen dicht en iedereen reed weer weg. Ik huilde, voelde me tot op het bot vernederd. Dat was twee maanden nadat een foto van mij was opgehangen, met tralies over me heen getekend en de tekst: Imagine our monkey in a cage.’

Péris Conrad (50) is een van de vijf politiemensen die meewerkten aan De Blauwe Familie, een documentaire over structureel racisme, discriminatie en uitsluiting binnen de politie. De film, die 23 mei op tv werd uitgezonden, legt pijnlijk bloot hoe de politietop discriminatie zegt te willen voorkomen, maar daar tegelijkertijd niet of nauwelijks tegen optreedt. De documentaire begint met veel voicemailberichten van politiemensen die niet willen meewerken uit angst voor represailles.

Hoe werd er op de documentaire gereageerd?

‘We bekeken hem voorafgaand aan de uitzending met de korpsleiding op het hoofdkantoor in Den Haag. Iedereen was stil, sommigen raakten geëmotioneerd. Wij zeiden: ‘Wij geven dit signaal, nu zijn jullie aan zet.’ We horen niets meer van ze.’

De korpsleiding bracht een persbericht uit: we gaan racisme onverkort sanctioneren.

‘Véél te laat. Dat is de koe in z’n kont kijken. In de top zitten mensen die het probleem heel goed kennen en die veertig jaar hebben weggekeken. Nu iedereen er schande van spreekt, gaan ze ineens sanctioneren. Wat zegt dat over zelfreflectie?’

Er is ook een antiracisme-filmpje gemaakt.

‘In dat filmpje zitten ook veel mensen die jaren hebben weggekeken. Ik zou ons, de deelnemers aan de documentaire, hebben gevraagd: kun je het opbrengen om in dat filmpje naast ons te staan? Ze hadden ons erbij moeten betrekken. Dát is inclusie. Dan toon je leiderschap. En lef.

‘Wij hebben een zwarte bladzijde opengeslagen, en wat doen zij? Overgaan tot de orde van de dag. Daarin is de politie heel bedreven: een zwarte bladzijde snel omslaan. Mijn eenheidsleider kwam een uurtje praten, daarna heb ik niets meer van hem gehoord. Geen appje, niks.’

Conrad kreeg ook goede reacties. Sommige collega’s stuurden bloemen, veel burgers stuurden kaartjes, zijn LinkedIn-account ontplofte van de steunbetuigingen. Maar vanuit zijn eigen eenheid, Rotterdam, ontving hij van de zesduizend man nog geen twintig reacties.

‘Het ergst vind ik de collega’s die zeggen: ‘Ik heb niet naar de film gekeken, want dat probleem speelt bij ons niet.’ Dan breekt mijn blauwe hart. Dit probleem speelt al veertig jaar! Ben je echt zo kortzichtig? Waarom zien velen het dan wél?

‘Wij wilden onderhuidse misstanden zichtbaar maken. Het lijken kleine opmerkinkjes, zogenaamd goedbedoelde pesterijtjes, maar als je ze bij elkaar optelt, worden ze ondraaglijk groot. Mijn hele carrière ben ik met racistische grappen geconfronteerd. Niet alleen over mij, maar ook over anderen. Ik sprong vaak voor collega’s in de bres, maar daardoor word je gezien als iemand die gedoe veroorzaakt, die moeilijk doet. En dan word je buitengesloten.’

Waaruit blijkt dat?

‘Dat je bijvoorbeeld achteraf hoort dat jouw team naar een concert van André Hazes is geweest. Dat moeten ze lekker doen en misschien was ik niet eens meegegaan. Maar ik zou iederéén hebben uitgenodigd. Ik kreeg het stempeltje ‘gevoelig’. Dit is geen gevoel, dit is een feit. En dit is maar één voorbeeld.

‘Racisme is niet alleen kwetsend. Als je met z’n tweeën naar een incident rijdt, moet ik er blind op kunnen vertrouwen dat jij er voor me staat. Maar als je mij het gevoel geeft dat ik niet jouw bloedgroep ben, voel ik me niet veilig. Ik heb me vaak onveilig gevoeld. Doordat ik altijd m’n mannetje kon staan, ben ik gelukkig nooit bang geweest op straat.’

Waren er situaties waarin u niet werd gedekt waar dat wel had gemoeten?

Lacht schamper: ‘Ja. Ze hebben me vaak voor de bus gegooid. En nee, daar ga ik geen voorbeeld van geven.’

Waarom niet?

‘Omdat ik me niet wil verlagen tot datzelfde niveau. Ik ga niet kwaadspreken over anderen waar ze zelf niet bij zijn en zich niet kunnen verdedigen. Ik heb nooit een klacht ingediend. Ik ga het gesprek altijd rechtstreeks aan, niet achter iemands rug om. Ik, Péris Conrad, kies ervoor om niet datgene te doen wat mij en vele anderen jarenlang is aangedaan: kwetsen, beschimpen, uitsluiten, discrimineren. Ik weiger dat.’

Deelname aan die documentaire zou je als het beschimpen van de organisatie kunnen opvatten.

‘We hebben voorzichtig geprobeerd iets aan te kaarten. We noemen geen namen en hebben nog veel ergere racistische incidenten niet besproken – gebeurtenissen waarvoor migrantencollega’s zwaar bewijs hebben. Die collega’s leggen zich erbij neer, zij durven de organisatie niet te veranderen. Ik begrijp dat, maar ik noem dat wegkijken. Wij vonden het hoog tijd een transitie teweeg te brengen naar een politieorganisatie voor de volgende generatie, waarin discriminatie niet wordt gelegitimeerd. En dan heb ik het niet alleen over discriminatie van collega’s met een migratieachtergrond, maar ook over collega’s die van oorsprong Nederlands zijn en worden gepest, of ze nou aan de rechterflank zitten van de maatschappij of aan de lhbti-kant, want ook daar vallen mensen om.’

Hoe kan zo’n cultuur zo lang in stand blijven?

‘Door dat wegkijken. Door kwaadspreken achter iemands rug om. Door figuren die geen fouten kunnen toegeven. Door mensen die collega’s daarop aanspreken, zoals ik, buiten te sluiten. En door de geijkte stoelendans, het systeem waarin belangrijke functies worden toebedeeld aan collega’s die hetzelfde gedrag vertonen als de leidinggevenden: wegkijken, niet ingrijpen.

‘Het zijn vaak niet de chefs die de normen en waarden bepalen, maar de informele leiders. Die zijn nooit kritisch op zichzelf en vinden zichzelf geweldig. Zij worden niet gecorrigeerd door zo’n zwakke chef die vooral vriendjes en jaknikkers om zich heen verzamelt.

‘Nog iets, en ik benoem het maar gewoon: als witte mannen een conflict hebben, heet dat een ‘stevige’ vergadering. Als wij, de Caribische gemeenschap, kritiek hebben, heet dat ‘gedoe’, zelfs als het om iets kleins gaat. Dat wordt niet getolereerd. En dan word je buitengesloten.

‘Daar komt bij: met de portefeuille ‘diversiteit’ probeert de politie de organisatie diverser te maken, om een betere afspiegeling van de samenleving te zijn. Er zijn mensen met die portefeuille die niks met het onderwerp hebben, die zelf altijd wegkeken of mensen in diskrediet hebben gebracht. Ik heb nota bene zelf die portefeuille gehad. We zijn nu bijna twee maanden verder en niemand, echt niemand met die portefeuille heeft een berichtje gestuurd: Péris, wat dapper van je, of: wat fijn dat jij zaadjes hebt geplant die wij kunnen gaan oogsten. Maar op LinkedIn schrijven ze dat ze mensen zoals ik omarmen. Heel hypocriet.

‘Ik loop al bijna dertig jaar mee. Uitsluiting gaat terug tot diep in de vorige eeuw, toen de eerste politievrouwen kwamen en wc’s moesten schoonmaken. Die hebben al voor hun rechten moeten knokken. Als je als politie je eigen geschiedenis niet erkent, kun je het probleem ook niet oplossen.’

Wat moet er volgens u wel gebeuren?

‘Naar aanleiding van de documentaire nodigde de chef van de eenheid Midden-Nederland – als enige – ons uit om voor alle districtschefs te komen vertellen wat nodig is om verandering te bewerkstelligen. Daar heb ik in jip-en-janneketaal gezegd: verzamelen jullie vriendjes en jaknikkers om je heen, of doe je zoals ik? Ik train een voetbalelftal, een C-groep van 14- en 15-jarigen. Ik kijk niet naar de Messi’s. En ik geef Pietje en Mohammed geen goeie posities omdat Pietjes vader en Mohammeds oma in de kantine achter de bar staan. Ik analyseer wat de middenvelder nodig heeft om te kunnen excelleren. Wat hij niet goed kan, moeten de spelers om hem heen wél kunnen, zodat Messi in z’n kracht kan staan. Ik maak ze complementair. Een van de jongens die wat meer ontwikkeling nodig had, toevallig een Nederlandse jongen, heb ik een mentor gegeven, een baasje met dreadlocks en een grote mond. In plaats van te intimideren ging die zich verantwoordelijk voelen voor de ander en ontstond er een prachtige dynamiek tussen die twee. Het is geen hogere wiskunde. En we zijn wel mooi kampioen geworden.

‘Wat de politie nodig heeft, zijn kleurenblinde leidinggevenden. Kijk bij de stoelendans niet alleen naar de harde skills waarover iemand moet beschikken. Dat is niet meer van deze tijd. Zó kortzichtig.’

Uit een recent rapport van de Hogeschool Leiden blijkt dat bijna een kwart van de agenten met een migratieachtergrond snel weer vertrekt.

‘Er wordt altijd gezegd: ze zijn niet capabel. Sodemieter op! Ze zijn toch door de toelatingstest gekomen? Die mensen lopen aan tegen een verziekte cultuur. De leiding van de portefeuille ‘politie voor iedereen’ bedenkt nu een wervingsstrategie om minderheden binnen te halen. Vraag je eerst eens af: hoe hou ik die mensen binnen? Schep eerst een fatsoenlijk werkklimaat.’

Wie maakt u de meeste verwijten?

Na een stilte: ‘Mezelf. Omdat ik de strijd heb opgegeven. Ik heb me ziek gemeld. Ik kon er niet meer tegen.’

Het raakt u nog steeds.

Geëmotioneerd: ‘Ja, sorry. Ik heb meer dan de helft van mijn leven aan de politie gegeven. Ik hou van het werk, van mensen helpen, van ingrijpen als dat nodig is. Mijn blauwe hart bloedt, maar het klopt nog steeds. Er zijn zoveel kleurenblinde verschilmakers, zoveel fantastische collega’s die niet worden gezien. Als die nou eens de ruimte krijgen om te bloeien, dan creëer je een hechte, blauwe familie. Dan is de politie de mooiste werkgever die er is.’