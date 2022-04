Per fiets alle pinautomaten af voor Oekraïense vluchtelingen − dat hoeft in Utrecht niet meer

Het Oekraïense gezin van Emad Hussein (41) en Anastasia Pashniak (30) bij het Utrechtse stadskantoor. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In een glazen spreekkamer in het stadskantoor van Utrecht toont Arnaud Reurich (24) het Oekraïense gezin aan de andere kant van de tafel een kleurige bankpas en een A4’tje. ‘U moet hier dit lipje verwijderen’, zegt hij in het Engels. ‘Daaronder staat uw pincode.’

Anastasia Pashniak (30) en Emad Hussein (41) zijn een dag eerder met hun twee kinderen in Nederland gearriveerd, na een lastig te reconstrueren reis via Boekarest en Wenen. Vannacht hebben ze op een veldbed in de Jaarbeurs geslapen, nu al kunnen ze hier terecht voor de aanvraag van leefgeld.

Want daar hebben Oekraïners in Nederland recht op. Ze krijgen ‘een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven’, schreef het kabinet op 21 maart in een brief aan de Tweede Kamer. Details van de leefgeldregeling zouden later volgen.

Utrecht besloot daar niet op de wachten. Sinds 28 maart geven ze Oekraïners die in de stad verblijven een BNG-pas. Deze pinpas van de Bank Nederlandse Gemeenten wordt in Utrecht en circa twintig andere gemeenten al jaren gebruikt om dak- en thuislozen wekelijks wat geld te geven. Nu blijkt het systeem ook ideaal om vluchtelingen van leefgeld te voorzien.

‘Hebben jullie ook nog huisdieren meegenomen?’ wil Reurich nog weten, al heeft dat vooralsnog geen invloed op de hoogte van het leefgeld.

‘Nee’, zegt Pashniak. En dan, lachend: ‘Toch wel, deze twee.’ En ze legt haar handen liefdevol op de hoofden van Adam (6) en Ryan (3).

Pizzeria

Zo soepel als de Oekraïners nu hun leefgeld krijgen, zo ging het in het begin nog niet, vertelt Janita Satter (44). Het was eind februari, de Russen waren Oekraïne net binnengevallen en de eerste vluchtelingen arriveerden.

Satter, wijkadviseur in Overvecht, was gevraagd om namens de gemeente met hotels te onderhandelen: hoeveel mensen konden ze opvangen en tegen welke tarieven? Daarbij stuitte ze op een probleem: sommige hotels konden drie maaltijden per dag verzorgen, andere niet. En die mensen moesten natuurlijk óók eten.

‘Daarom ben ik snel een restaurant gaan zoeken voor 10 volwassenen en 14 kinderen’, zegt Satter. ‘Bij een pizzeria aan de gracht reserveerde ik een tafel. Ik rekende meteen af met de pinpas van de gemeente. Daarna gaf ik aan het hotel door waar de groep terecht kon.’

Satter stapte daarna bij de Bijenkorf binnen, om te vragen of de Oekraïners daar konden lunchen. Dat was binnen een dag geregeld. De Hema bleek bereid tandenborstels en sokken klaar te leggen als dat nodig was. ‘Het hotel belde de winkel, waarna de spullen werden klaargelegd. De rekening ging naar ons.’

Gemeenschapsgeld

Omslachtig was dat natuurlijk wel. En dus onderzocht Utrecht manieren om leefgeld uit te delen, zodat vluchtelingen zichzelf konden redden.

Omdat er haast bij was, besloten ze eerst gewoon enveloppen met geld uit te delen. Satter sprong op de fiets om met de gemeentelijke pas te gaan pinnen. Lastig daarbij was dat niet overal briefjes van 10 en 20 euro aanwezig waren. En dus fietste ze de halve stad door. ‘Na elke keer pinnen vroeg ik me af: waar zit de volgende automaat?’

Satter leverde de enveloppen vervolgens persoonlijk bij de hotels af, zegt ze. De bedragen administreerde ze in Excel. ‘Het blijft gemeenschapsgeld.’

Ondertussen tuigden haar collega’s razendsnel een efficiënter systeem met pasjes op. Medewerkers van verschillende afdelingen schoten te hulp. Er kwam een online-afsprakensysteem. En toen dat nodig bleek, kwamen er binnen een dag extra balies bij. Inmiddels heeft de gemeente Utrecht al 200 tot 250 passen uitgereikt.

‘Iedereen bij onze afdeling loopt heel hard’, zegt Jeroen ter Borg, die de betaling van leefgeld namens de gemeente Utrecht coördineert. ‘En niemand zeurt als hij ’s avonds zijn trein dreigt te missen. We beseffen allemaal hoe belangrijk het is dat deze mensen hun geld krijgen.’

De Bank Nederlandse Gemeenten meldt dat ook gemeenten als Amsterdam en Groningen de BNG-pas niet meer alleen voor dak- en thuislozen gebruiken, maar ook voor vluchtelingen. Bovendien kreeg de bank in korte tijd zeker 140 nieuwe aanmeldingen van gemeenten die het systeem willen invoeren om leefgeld uit te keren. Een beetje geduld is wel vereist. ‘De passen zijn beperkt beschikbaar’, zegt een woordvoerder van de bank. ‘Nieuwe leveringen worden deze maand verwacht.’

Oekraïense bankrekeningen

Aan de balie bij Volkan (achternaam bij de redactie bekend) (31) verschijnt aan het einde van de ochtend een jong stel. Ostap (25) en Nastya (22), die niet met hun achternamen in de krant willen, wonen sinds een krappe twee weken bij een gastgezin in de wijk Hoograven.

Volkan vult een haastig in elkaar gezette rekenmodule in om te bepalen hoeveel leefgeld de twee zullen krijgen. Elke vluchteling heeft recht op een bedrag van 59,92 euro per persoon per week, ongeacht de leeftijd. Dat komt overeen met het leefgeld dat asielzoekers en statushouders ontvangen. Wie bij een gastgezin verblijft, krijgt daar bovenop een extra bedrag.

Wanneer het papierwerk is afgerond, vertellen Ostap en Nastya dat ze blij zijn met het leefgeld dat ze dezelfde dag nog op hun pas gestort zullen krijgen. Ze kunnen weliswaar nog bij de tegoeden op hun Oekraïense bankrekeningen, en ze betalen nu ook gewoon hun eigen boodschappen, maar erg lang houden ze het niet meer uit.

‘Ik ben mijn baan kwijt’, zegt Ostap, die in Lviv werkte als video-editor en voice-over. ‘En de prijzen hier: twee tot drie keer zo hoog als in Oekraïne.’

‘Mijn werk als illustrator gaat deels door’, zegt Nastya, ‘maar ik verdien niet genoeg om hier rond te komen. Ik zoek nog nieuwe opdrachten.’