Per direct preventief fouilleren en meer camera’s in Ter Apel

Dit maakte burgemeester Jaap Velema van de overkoepelende gemeente Westerwolde vrijdag bekend. Door de smalle lap gras voor het aanmeldcentrum om te dopen tot veiligheidsrisicogebied, is het voor de politie onder meer mogelijk de aldaar wachtende asielzoekers preventief te fouilleren en ze onder verscherpt cameratoezicht te plaatsen.

De maatregel wordt genomen in samenspraak met het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsregio. De achterliggende gedachte is de asielzoekers, maar ook personeel dat werkzaam is op het terrein en de inwoners van Ter Apel beter te beschermen, zegt Velema.

‘Door de landelijke asiel- en opvangcrisis is aanhoudend sprake van een onwenselijke situatie bij het aanmeldcentrum’, aldus de gemeente Westerwolde vrijdag in een verklaring. ‘De sociale veiligheid is voortdurend in het geding voor zowel kwetsbare groepen op de vlucht als voor medewerkers van onder meer COA, IND, Rode Kruis en beveiliging. Ook zijn er aanhoudend zorgen over brandveiligheid en hygiëne.’

Overvol

In het Groningse dorp Ter Apel staat het enige Nederlandse aanmeldcentrum voor asielzoekers, waardoor iedereen die Nederland op een legale wijze probeert binnen te komen, zich daar moet melden. Onder normale omstandigheden zouden de asielzoekers na hun registratie naar een azc elders in het land worden gebracht, maar omdat die overvol zitten, stokt de doorstroom de laatste weken geregeld. Het gevolg is dat de afgelopen nachten tot wel driehonderd asielzoekers buiten moesten overnachten.

Het Rijk is weliswaar permanent op zoek naar nieuwe opvanglocaties, maar de bereidheid bij Nederlandse gemeenten om extra asielzoekers op te vangen en zo de druk op Ter Apel te verlichten, blijkt bijzonder laag. Velema deed vrijdag dan ook ‘nogmaals een dringend beroep op Rijk, provincies en gemeenten om de druk op Ter Apel structureel te verlichten, zodat de asielprocedure op een zorgvuldige en ordentelijke wijze kan plaatsvinden met inachtneming van de belangen van de asielzoekers en de inwoners van Ter Apel’.

Spanningen

Die almaar toenemende drukte op dat grasveld tussen het aanmeldcentrum en de provinciale weg N366 zorgt vooral de afgelopen dagen voor steeds meer spanningen. Afgelopen dinsdag was de Volkskrant getuige van twee vechtpartijen die uitbraken op het voorterrein. Voor het Rode Kruis waren die terugkerende vechtpartijen zelfs reden zijn humanitaire servicepunt, dat op hetzelfde grasveld voor het aanmeldcentrum stond, te sluiten omdat het onmogelijk was de veiligheid van de medewerkers te garanderen.

Burgemeester Velema van Westerwolde noemde dat vrijdag ‘een veeg teken’. Het Rode Kruis is momenteel op zoek naar een alternatieve locatie voor het servicepunt, omdat de organisatie vindt dat de bivakkerende asielzoekers wel degelijk recht hebben op medische bijstand.

Vrijwel alle asielzoekers die de Volkskrant eerder deze week in Ter Apel sprak, hadden uit eerste hand verhalen over geweld en diefstal, meestal gepleegd door een relatief kleine groep van uitgeprocedeerde asielzoekers en ‘veiligelanders’. Dat zijn migranten, meestal alleenreizende mannen uit relatief veilige landen als Marokko of Tunesië, die vanwege hun afkomst nauwelijks recht hebben op asiel en daarom vaak in een bepaalde wetteloosheid vervallen.

‘Ik heb deze groep al eens eerder omschreven als een groep hooligans’, zei burgemeester Velema vrijdag. ‘Door deze maatregelen te nemen, kunnen we ze vanaf nu zeggen dat we ze in de gaten houden en dat ze het niet in hun hoofd moeten halen hier de wet te overtreden.’