Per direct geldt voor heel Nederland dringend advies om een mondkapje te dragen in ‘publieke binnenruimte’

In augustus werd er onder andere in Rotterdam getest met een mondkapjesplicht op drukke plekken. Beeld EPA

Dat kondigde minister-president Rutte woensdagmiddag aan in de Tweede Kamer. Winkels hoeven het advies niet over te nemen. Als zij dat wel doen, mogen zij mensen bij de deur weigeren als zij geen mondkapje op willen doen.

Daarmee komt het kabinet tegemoet aan een wens van een meerderheid in de Tweede Kamer. Middelbare scholen zijn uitgezonderd van het advies, omdat leerlingen daar al afstand moeten houden van leraren.

De regeling is nog niet uitgewerkt. Rutte zei te beseffen dat er nog veel vragen over de details en de uitwerking zullen komen. Daar neemt het kabinet nog twee dagen de tijd voor. Vrijdagmiddag om 18.00 uur moet alles tot in detail zijn ingevuld. ‘Maar in het algemeen geldt het advies vanaf nu’, aldus Rutte.

Met het advies gaat nu in heel het land gelden wat sinds gisteren al gold in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en de omliggende regio's. De Tweede Kamer liet vandaag in meerderheid merken geen voorstander te zijn van die regionale verschillen. Kamerleden vrezen dat het beleid voor veel mensen te onduidelijk is.

Rutte toonde daar in het Kamerdebat begrip voor: ‘Er is binnen en buiten de Kamer brede overeenstemming dat we hier een stap moeten zetten.’ Hij benadrukt wel dat het geen mondkapjesplicht is, met bijbehorende handhaving en sancties. Daarvoor zou een wetswijziging nodig zijn. De Tweede Kamer is daar in meerderheid niet voor en Rutte vindt dat zelf ook te ver gaan. ‘Zoiets is een grote ingreep en het is de vraag of die het houdt.’ Eerder waarschuwden staatsrechtgeleerden dat een mondkapjesplicht kan worden aangevochten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De premier denkt bovendien dat het niet nodig is. Hij hoopt dat het advies normerend werkt en dat de meeste winkels en openbare gelegenheden het zullen overnemen. De overgrote meerderheid van de klanten volgt dan vanzelf, verwacht het kabinet