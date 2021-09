Per 25 september komt er een einde aan de 1,5-metersamenleving, sleutelrol voor corona-app

Demissionair premier Mark Rutte arriveert bij het Catshuis. Beeld ANP

Een deel van het kabinet vergaderde zondag in het Catshuis, de ambtswoning van de premier, met leden van het Outbreak Management Team over de mogelijke gevolgen van nieuwe versoepelingen in het coronabeleid. Het kabinet wil voorkomen dat een eventuele stijging van het aantal besmettingen in het najaar tot een nieuwe piekbelasting van de ziekenhuizen leidt.

Besloten is daarom dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer voorlopig gehandhaafd blijft. In culturele instellingen (theater, concertzaal, bioscoop) zal gevraagd worden naar een vaccinatiebewijs in de coronacheckapp. Het bewijs moet nu al getoond worden bij professionele sportwedstrijden.

De 1,8 miljoen niet volledig gevaccineerde Nederlanders moeten een testbewijs tonen, als zij culturele uitingen willen bijwonen. Testen blijft gratis. Het eerdere idee om een eigen bijdrage van 7,50 euro te vragen, is van tafel.

Ook in de horeca moet naar een qr-code worden gevraagd om toegang te krijgen. Nachthoreca is niet mogelijk tussen middernacht en ’s ochtends zes uur. Het thuiswerkadvies blijft van kracht.

85 procent

De anderhalvemetermaatregel werd eind maart 2020 afgekondigd als belangrijkste wapen tegen de pandemie, naast handen ‘stuk’ wassen en thuisblijven bij klachten. Daar kwamen dit jaar de verschillende vaccins bij. De Jonge zei eerder dat 85 procent van de volwassen Nederlanders een eerste prik heeft gekregen. Maar hij wees ook op de groep Nederlanders met ‘een zwakke immuunrespons’ – mensen bij wie een vaccin minder goed aanslaat en die dus ondanks een inenting kwetsbaar blijven.

Volgens het RIVM is 77 procent van de Nederlanders volledig gevaccineerd, maar zijn de verschillen per gemeente groot. In Schiermonnikoog is de vaccinatiegraad 93 procent, op Urk 23 procent.

Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat werkgevers ‘klem’ zitten in de situatie die nu is ontstaan. Ze zijn verplicht werknemers een veilige werkomgeving te bieden, maar mogen tegelijkertijd om privacyredenen niet vragen of iemand wel of niet is gevaccineerd. Dwang tot inenten moet er ook niet komen, zei voorzitter Tuur Elzinga van vakbond FNV. Hij betoonde zich wel voorstander van nogmaals een grote campagne om de laatste twijfelaars over de streep te trekken.

De Tweede Kamer debatteert donderdag met Rutte en De Jonge over de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus.