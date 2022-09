PepsiCo lost belofte na halfjaar in: geen cola of 7UP meer verkrijgbaar in Rusland

In juli waren flessen Coca-Cola en Pepsi nog volop verkrijgbaar in de Russische supermarkten, zoals hier in Vologda. Beeld Getty

De uiteindelijke stopzetting van de productie volgt op de belofte die het bedrijf bijna zes maanden geleden deed om de verkoop en productie in Rusland te staken vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Journalisten van persbureau Reuters hadden eerder in tientallen supermarkten, winkels en sportscholen in Moskou en daarbuiten blikjes en flessen Pepsi gevonden die bedrukt waren met productiedatums van juli en augustus van fabrieken in Rusland. De meest recente datum op een Pepsi-product was 17 augustus. Een sportschooleigenaar in Moskou verklaarde half augustus nog een bestelling bij Pepsi te hebben gedaan.

In een verklaring aan Reuters zei het bedrijf dat het nu was gestopt met het maken van concentraten voor Pepsi Cola, Mirinda, 7Up en Mountain Dew in Rusland. ‘Alle concentraten zijn opgebruikt in Rusland en de productie is beëindigd’, aldus een woordvoerder van PepsiCo.

Het Westen heeft eten en drinken niet gesanctioneerd als onderdeel van de ingrijpende maatregelen om Rusland te straffen voor zijn acties in Oekraïne. De aanhoudende beschikbaarheid van veel westerse producten benadrukt echter de complexiteit van het terugtrekken uit een van ’s werelds grootste landen.

Buitenlandse bieren

In 2021 was Rusland de op twee na grootste markt van Pepsi, na de Verenigde Staten en Mexico. De winkels in Moskou verkochten deze zomer ook nog steeds voorraden buitenlandse bieren, maanden nadat de brouwers hadden aangekondigd de productie stop te zetten.

Pepsi’s grote rivaal Coca-Cola bleef ook in Rusland produceren nadat het concern in maart had aangekondigd de activiteiten te staken. Coca-Cola verklaarde in juni dat zijn bottelaar, Coca-Cola HBC, een apart bedrijf, en de bestaande klanten in Rusland hun voorraden aan het opmaken zijn, waarna de productie en verkoop van Coca-Cola en andere frisdrankmerken in Rusland zou stoppen.

PepsiCo zei in maart dat het wel dagelijkse benodigdheden, zoals melk en andere zuivelproducten en babyvoeding, in Rusland zou blijven verkopen. Het bedrijf is al meer dan zestig jaar actief in Rusland. De frisdranken van PepsiCo waren een van de weinige westerse producten die al vóór de ineenstorting van de Sovjet-Unie in Rusland mochten worden verkocht.