Pepperspray ingezet tegen demonstranten bij TotalEnergies in Parijs

De politie gebruikte ook traangas tegen de demonstranten. Beeld AFP

De demonstranten zaten op de weg voor de ingang van de vergaderlocatie in Parijs en probeerden zo te voorkomen dat de aandeelhouders naar binnen gingen. Eerder op de vrijdagochtend zette de politie al traangas in om activisten tegen te werken.

De vergadering in concertzaal Salle Pleyel kon wel op tijd beginnen. De aandeelhouders moesten onder politiebegeleiding naar binnen. ‘Ik baal ervan dat het niet zo gaat zoals het zou moeten’, begon TotalEnergies-topman Patrick Pouyanné. ‘Ik hoop dat we erover in gesprek kunnen gaan.’ Buiten hadden zingende demonstranten van onder meer Greenpeace zich aan elkaar vastgeketend.

De klimaatactivisten willen dat TotalEnergies, net zoals ze dat eisen van andere concerns zoals Shell, sneller verduurzaamt en afscheid neemt van fossiele brandstoffen. Daarover werd vrijdag gestemd. Total-Energies raadde aandeelhouders af om in te stemmen. Het concern wil in eigen tempo verduurzamen en niet aan de door activisten geopperde doelen voor 2030 voldoen. Toch stemde 30 procent in met de klimaatresolutie van Follow This, in 2020 was dat nog 17 procent.