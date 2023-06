Pentagon Papers-klokkenluider Daniel Ellsberg, ‘de gevaarlijkste man in Amerika’ overleden

Daniel Ellsberg in Los Angeles in september 2009. Beeld AP

Hij was als klokkenluider en lekker van geheime overheidsdocumenten de voorloper van Edward Snowden en Chelsea Manning. Daniel Ellsberg, de man die in 1971 de legendarische Pentagon Papers over de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam in de openbaarheid bracht, overleed vrijdag op 92-jarige leeftijd.

Militair analist Ellsberg wilde door het openbaar maken van die Pentagon Papers - 7000 pagina’s aan geheime informatie over de Amerikaanse machinaties in Vietnam - een einde maken aan de oorlog in Zuid-Oost Azië. Het lekken aan The New York Times (en later ook The Washington Post en andere kranten) leidde tot een door de regering-Nixon geïnstigeerd publicatieverbod en een historische rechtszaak over de persvrijheid, waarin het Amerikaanse Hooggerechtshof uiteindelijk besloot dat de kranten het recht hadden de geheime informatie te publiceren.

Oorlog een vergissing

Ellsberg (Chicago, 1931) was als klokkenluider niet de eerste de beste. Hij studeerde in Harvard in drie vakgebieden af, diende in het US Marine Corps en werkte voor het Pentagon en de RAND Corporation, een destijds invloedrijke denktank, voordat hij medio jaren zestig voor het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Vietnam werd uitgezonden. Daar raakte hij - op dat moment nog een echte Koude Oorlogs-havik - er naar eigen zeggen binnen één week van overtuigd dat de hele oorlog een vergissing was.

Na terugkeer in de Verenigde Staten ging Ellsberg weer aan de slag bij de RAND Corporation. Ook begon hij deel te nemen aan vredesdemonstraties. Toen hij via RAND de hand kon leggen op een exemplaar van de Pentagon Papers (in feite een geheim rapport over de Amerikaanse betrokkenheid in Vietnam van 1945 tot 1967), besloot hij die stiekem te kopiëren. Dat deed hij ‘s avonds op een gehuurd kopieerapparaat met hulp van zijn jonge kinderen. Hij nam de stukken mee naar zijn nieuwe baas, het Massachusetts Institute of Technology, en draalde nog anderhalf jaar voor hij contact zocht met The New York Times.

De Pentagon Papers lieten voor het eerst zien dat Amerikaanse regeringen in staat waren hun eigen burgers te bedriegen en voor te liegen. Zo toonden ze aan dat ook Amerikaanse generaals en topambtenaren allang hadden geconcludeerd dat de oorlog niet meer te winnen was. Ook bleek dat president John F. Kennedy de Zuid-Vietnamese regering had willen afzetten, dat zijn opvolger Lyndon B. Johnson zijn verkiezingsbelofte had gebroken door de oorlog uit te breiden naar Noord-Vietnam en dat het Amerikaanse leger heimelijk ook Laos en Cambodja bombardeerde. Ook bleken er veel meer militaire en burgerdoden te zijn dan officieel gerapporteerd.

‘Gevaarlijkste man in Amerika’

Ellsbergs klokkenluidersactie leidde tot een woedende reactie van president Richard Nixon. Die gaf de beruchte ‘loodgieters van het Witte Huis’ opdracht compromitterende informatie over Ellsberg te verzamelen om hem in diskrediet te brengen, onder meer door in te breken bij zijn psychiater. Vergelijkbaar machtsmisbruik leidde later tot het Watergateschandaal en de val van Nixon. Ellsberg - door Nixons adviseur voor nationale veiligheid Henry Kissinger ‘de gevaarlijkste man in Amerika’ genoemd - werd aangeklaagd voor onder meer spionage, diefstal en samenzwering, maar de rechtszaak werd uiteindelijk in 1973 geseponeerd.

In zijn latere leven was Ellsberg, die altijd zei er alleen spijt van te hebben dat hij de Pentagon Papers niet eerder had gelekt, vooral actief als schrijver en burgerrechtenactivist. Hij voerde campagne voor een transparante overheid en tegen de verspreiding van kernwapens. Hij verdedigde Edward Snowden, die duizenden geheime documenten lekte over hoe de overheid zijn eigen burgers bespioneert, en noemde Chelsea Manning, die een grote hoeveelheid overheidsgeheimen doorspeelde aan WikiLeaks, een held.

Bovenal zou Ellsberg natuurlijk voor altijd de man van de Pentagon Papers blijven. Het verhaal van het lekken van de documenten (in dit geval aan The Washington Post) werd in 2017 nog eens vereeuwigd in Stieven Spielbergs film The Post. In februari werd bij Ellsberg ongeneeslijke alvleesklierkanker vastgesteld. Hij stierf vrijdag thuis in Kensington, Californië. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.