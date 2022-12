Pentagon: munitie Rusland raakt op, in 2023 worden 40 jaar oude, onbetrouwbare granaten afgevuurd

Volgens de Britse regering willen de Russen honderden raketten in Iran kopen om hun voorraad Iskanders aan te vullen. Beeld Konstantin Alysh / EPA

Deze inschatting van het Pentagon laat zien dat de grenzen in zicht beginnen te komen van de zware artillerieduels die de Russen al bijna tien maanden voeren met het Oekraïense leger. Volgens het Pentagon vuurt de Russische artillerie dagelijks naar schatting twintigduizend granaten en korteafstandsraketten, zoals Katoesja’s, af.

Dit is fors meer dan de vier- tot zevenduizend aan Oekraïense kant. De Amerikaanse analyse op basis van informatie van de militaire spionagedienst DIA en andere inlichtingendiensten toont opnieuw dat de onverwacht zware strijd Moskou volledig heeft verrast. Het Kremlin en het opperbevel deden in de aanloop naar de invasie geen enkele moeite om de artillerievoorraden aan te vullen.

Omdat de generaals ervan uitgingen dat de strijd snel zou zijn beslecht, werd er ook van uitgegaan dat de hoeveelheid precisiewapens voldoende was. Ook de bodem van deze voorraad komt nu in zicht. De VS willen niet zeggen hoeveel granaten en raketten de Russen volgens hun schattingen hadden voor de houwitsers en raketlanceerinrichtingen voordat de oorlog begon.

#Ukraine: Ukrainian Soldiers of the 121st Territorial Defense Brigade came across a destroyed 2S19M2 Msta-SM2 152mm SPG in #Kherson Oblast. pic.twitter.com/iTuEiDtXjf — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 18 november 2022

Kritiek moment

Volgens het Pentagon wordt begin 2023 een kritiek moment als de zware Russische beschietingen in dit tempo doorgaan. ‘De voorraad direct inzetbare munitie – dat wil zeggen nieuwe munitie – is snel aan het slinken’, aldus een hoge militaire functionaris maandag. ‘Dit dwingt hen er waarschijnlijk toe om meer munitie te gebruiken die in slechte staat verkeert.’

Volgens het Pentagon schieten de Russische artilleristen nu al meer dan veertig jaar oude granaten en raketten af. Het afvuren van deze oudere munitie is echter niet zonder gevaar. De munitie kan ontploffen bij het afvuren. Ook is de vraag of zij wel explodeert op de grond. Niet-ontplofte munitie vormt jaren na afloop van een oorlog nog een groot gevaar voor de bevolking, zoals nu in Irak en Afghanistan.

‘Je laadt de munitie, je duimt en hoopt dat het wordt afgevuurd’, aldus de Pentagon-functionaris, die niet met naam mag worden genoemd. ‘Dus dat het niet ontploft in je gezicht. Of, wanneer het landt, dat het wel gaat ontploffen. Het Russische leger moet nu een keuze maken welke risico’s het bereid is te nemen.’

Photos of Russian 2S7M Malka heavy artillery pieces in Ukraine. https://t.co/lwjGdOuE58 pic.twitter.com/cLUXuVas6e — Rob Lee (@RALee85) 5 mei 2022

Russen kwetsbaar

Volgens de VS zal het echter niet makkelijk zijn voor Moskou om snel aan nieuwe artilleriemunitie te komen, net als nu het geval is met de vervanging van het arsenaal precisiewapens, zoals kruisraketten. De internationale sancties eisen steeds meer hun tol. Hierdoor is Moskou gedwongen zijn toevlucht te zoeken tot ‘schurkenstaten’ als Iran en Noord-Korea.

‘Het Russische leger zal zeer waarschijnlijk moeite hebben om zijn reserve van volledig bruikbare artillerie- en raketmunitie aan te vullen via buitenlandse leveranciers, een verhoogde binnenlandse productie en het opknappen van oudere munitie’, aldus de functionaris. Rusland beschikt nog wel over grote voorraden granaten en raketten uit de Sovjet-tijd.

Het slinken van de voorraad operationele munitie kan de Russische eenheden in Oost-Oekraïne in de komende maanden kwetsbaar maken. De Russen vertrouwen al vanaf het begin van de invasie op hun artillerie om de strijd in regio’s zoals de Donbas te beslechten. Als de beschietingen in hevigheid afnemen, kan het Oekraïense leger nog meer in het offensief gaan in de gure wintermaanden. Kyiv heeft al laten doorschemeren dat het de aanvallen niet op een lager pitje zal zetten vanwege de extreme kou en de sneeuw.

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 22 november 2022

Productie kamikazedrone

Amerika’s hoogste spionagebaas Avril Haines zei vorige week ook dat de Russen nog altijd enorme hoeveelheden granaten en raketten afvuren. ‘Het is buitengewoon veel.’ In september waarschuwden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Moskou miljoenen granaten en raketten wilden kopen in Noord-Korea; Pyongyang heeft een enorme voorraad artilleriemunitie.

Het Noord-Koreaanse leger heeft duizenden houwitsers, kanonnen en raketlanceerinrichtingen bij de grens met Zuid-Korea geplaatst. Deze moeten bij een oorlog de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul met de grond gelijkmaken. Maar volgens Haines is grootschalige militaire steun van Noord-Korea tot nu toe uitgebleven.

Iran en Rusland willen echter hun militaire samenwerking uitbreiden. Moskou zou nu de Iraanse kamikazedrone Shahed-136, waarmee het al maanden de Oekraïense energievoorziening beschiet, in Rusland willen gaan produceren. Ook is het Kremlin er volgens de Britse regering op uit honderden raketten in Iran te kopen om de voorraad Iskander-raketten aan te vullen. De Iskander heeft een bereik van ongeveer vijfhonderd kilometer. Oekraïne claimt dat de Russen nog maar 119 van hun 900 Iskanders overhebben.