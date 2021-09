Pentagon geeft toe: per ongeluk tien onschuldige mensen gedood bij drone-aanval Kabul

Een Afghaan loopt rond in het verwoeste huis van Zemari Ahmadi (43), de medewerker van een Amerikaanse hulporganisatie die zou zijn omgekomen bij de drone-aanval. Beeld AP

Generaal Frank McKenzie, het hoofd van US Central Command, zei dat hij er destijds van overtuigd was dat de drone-aanval een aanslag had voorkomen op de Amerikaanse militairen bij de luchthaven van Kabul. ‘Maar uit ons onderzoek blijkt nu dat het een tragische vergissing was’, gaf hij toe. Hij bood daarvoor zijn excuses aan.

De Amerikaanse drone vuurde op 29 augustus, daags voor het definitieve vertrek van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan, raketten af op een auto in een dichtbevolkte woonwijk in Kabul. Daarbij kwamen tien mensen om, onder wie zeven kinderen.

Volgens de Amerikanen had de bestuurder banden met IS-K en zou hij explosieven in zijn auto hebben gehad voor een mogelijke aanslag bij de luchthaven van Kabul. Daar waren duizenden Afghanen samengedromd die hoopten aan boord te komen van toestellen waarmee buitenlanders en Afghaanse medewerkers van de westerse landen werden geëvacueerd, nadat de Taliban Kabul hadden ingenomen.

De Amerikanen hadden de man in het vizier, omdat ze zijn bewegingen door de stad verdacht vonden. Toen ze zagen dat hij bij een huis bezig was spullen in zijn auto te laden, besloten ze in te grijpen. Kort daarvoor had een zelfmoordterrorist een aanslag gepleegd bij de luchthaven. Daarbij kwamen 170 mensen om het leven, onder wie 13 Amerikaanse militairen die betrokken waren bij de evacuatie-operatie.

Explosieven

Aanvankelijk weet het Pentagon het aantal burgerslachtoffers als gevolg van de drone-aanval aan de 'grote hoeveelheid explosieven’ die de auto aan boord zou hebben gehad. ‘Omdat er secundaire explosies waren, kan er redelijkerwijs worden geconcludeerd dat er explosieven in dat voertuig zaten’, zei generaal Mark Milley, de hoogste Amerikaanse militair, destijds.

Maar uit het onderzoek is nu gebleken dat er geen sprake was van een secundaire explosie. Wat de Amerikanen aanzagen voor explosieven die in de auto werden geladen, bleken in werkelijkheid jerrycans met water. Volgens McKenzie is inmiddels duidelijk dat het doelwit een onschuldige hulpverlener was, die bij de aanval samen met negen familieleden omkwam. Het jongste slachtoffer was een meisje van 3 jaar.

Eerder had The New York Times al geconcludeerd dat het om een vergissing ging. Volgens de krant was het doelwit Zemari Ahmadi (43), een medewerker van een Amerikaanse hulporganisatie. Hij was al de hele dag vanuit de lucht gevolgd door de drone op zijn ‘verdachte’ tocht door de stad. Volgens The New York Times was hij al die tijd bezig bezig mensen in veiligheid te brengen die slachtoffer vreesden te worden van de Taliban.