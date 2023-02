Pensioenfondsen ruimen 6 miljoen ‘slapende’ mini-pensioenen op

Mini-pensioenen kunnen sinds 1 maart 2018 worden overdragen aan de uitvoerder waar de werknemer nu pensioen opbouwt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De opruimactie betreft pensioenen van maximaal 594,80 euro bruto per jaar. Dat levert de ontvanger na pensionering netto maandelijks hooguit een paar tientjes pensioen op, maar de administratie ervan kost de pensioenuitvoerders die ze beheren handenvol geld.

Sinds 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht. Die bepaalt dat pensioenuitvoerders kleine pensioenen automatisch kunnen overdragen aan de uitvoerder waar de werknemer nu pensioen opbouwt. Tot die tijd konden kleine pensioenen ook worden ‘afgekocht’ – contant uitbetaald. Dat afkopen kan nu alleen nog op het moment van pensioneren. Het idee achter de overdracht is dat het opgepotte bedrag zo behouden blijft voor de oudedagsvoorziening.

‘Slapers’

Wouter Koolmees, toen minister van Sociale Zaken, stelde twee jaar geleden een schema op om de overdracht van oude mini-pensioenen te regelen. De massale overdracht moet dit jaar zijn afgerond. De top-5 bestond uit de pensioenfondsen voor zorg en welzijn (PFZW, 267 duizend mini-pensioenen), voor de detailhandel (249 duizend), voor uitzendkrachten en gedetacheerden (StiPP, 223 duizend), voor de overheid (ABP, 165 duizend) en voor kleinere metaalbedrijven (PMT, 111 duizend).

In 2018 turfde de toezichthouder op de pensioenuitvoerders, De Nederlandsche Bank, met tien miljoen het hoogtepunt van het aantal ‘slapers’. Dat is pensioen van werkers die niet meer doorsparen door bijvoorbeeld baanwisseling, maar pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. Het kan gaan om mini-pensioenen, maar ook om grotere pensioenen die achterbleven bij de oude pensioenuitvoerder. Het aantal ‘slapers’ kan dit jaar meer dan gehalveerd zijn als volgens de planning de 6 miljoen mini-pensioenen worden overgedragen.

Of dat lukt, is de vraag. Uit onderzoek blijkt dat mogelijk de helft van de mini-pensioenen blijft bestaan, omdat de vroegere werknemer niet ergens anders pensioen opbouwt of arbeidsmigrant was en is teruggekeerd naar het land van herkomst. Er is dan geen pensioenuitvoerder aan wie het mini-pensioen kan worden overgedragen.

Zelf aanvragen

Naast de 6 miljoen mini-pensioenen zijn er nog ongeveer vier miljoen ‘slapers’ die grotere pensioenen hebben achtergelaten bij de pensioenuitvoerder van hun oude werkgever. In principe kunnen zij hun pensioen laten overschrijven naar de pensioenuitvoerder van hun nieuwe werkgever. Zij moeten de overdracht zelf aanvragen. Dat was de afgelopen jaren zinloos, omdat een pensioenuitvoerder daaraan niet mag meewerken als het te weinig in kas heeft om alle pensioenaanspraken te dekken. Dat was tot 2022 vaak het geval.

Vorig jaar steeg de rente, waardoor veruit de meeste pensioenfondsen er nu goed voorstaan. Nu mogen pensioenuitvoerders gestopte pensioenopbouw weer overmaken naar andere uitvoerders en kunnen werkenden hun pensioenopbouw weer samenvoegen. Als ‘slapers’ massaal hun pensioenen samenvoegen, kan hun aantal verder slinken. Zij hebben dan hun pensioen in één overzicht en het scheelt de fondsen administratie.

De Nederlandsche Bank turfde eind 2020 twintig miljoen pensioenen van 3,7 miljoen gepensioneerden, zes miljoen werkenden die nu pensioen opbouwen en bijna tien miljoen ‘slapers’.