Pensioenfondsen kunnen weer dromen over verhoging. En dat is wel even geleden

De dekkingsgraad geeft aan of pensioenfondsen voldoende geld in kas hebben om de beloofde uitkeringen te kunnen uitbetalen. Een graad van 100 procent betekent dat er voor elke euro die een fonds verplicht is uit te keren, zowel nu als in de toekomst, ook een euro in de pot zit. Momenteel moet het jaarlijks gemiddelde van deze graad, de beleidsdekkingsgraad genoemd, hoger zijn dan 110 procent om pensioenen te indexeren, dat wil zeggen aan te passen aan de inflatie; vanaf juli wordt deze grens waarschijnlijk 105. Zonder die verlaging zal indexatie dit jaar voor veel pensioenfondsen waarschijnlijk nog uitblijven.

Vooral ABP en Zorg en Welzijn hebben een goed jaar achter de rug en hebben goede hoop dat hun beleidsdekkingsgraad, net als de actuele stand, boven de 105 komt. Beide fondsen zeggen dat ze dan van plan zijn de pensioenen te indexeren. De laatste keer dat ABP dit deed was in 2010. Van de vijf grote fondsen heeft alleen BPFBouw voldoende buffers om de pensioenen te verhogen.

Boven op de AOW ontvangt een huishouden gemiddeld nog zo’n 50 procent extra bruto inkomen door de pensioenuitkeringen. Mede doordat deze uitkering in veel gevallen niet is meegegroeid met de stijgende prijzen, zijn gepensioneerden er de afgelopen jaren minder op vooruit gegaan dan de gemiddelde Nederlander.