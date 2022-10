Pensioenfondsen herstellen zich spectaculair, maar aarzelen toch met verhoging pensioenen

Leden van Christian Climate Action voeren actie bij het hoofdkantoor van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Met een religieuze dienst protesteren ze tegen de beleggingen die het fonds doet in fossiele brandstoffen, zoals Shell. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De pensioenfondsen publiceren dezer dagen hun cijfers over het derde kwartaal. De vijf grote fondsen rapporteren donderdag een herstel van hun financiële positie. Bij het ABP, het fonds voor ambtenaren en het grootste van Nederland, kwam de zogenoemde dekkingsgraad, de mate waarin de beleggingen de toegezegde pensioenen dekken, eind september uit op 124,2 procent. Het pensioenfonds voor de zorg, PFZW, meldt een dekking van 116 procent. Bij PMT, voor kleinere metaalbedrijven, is dat 109 procent, bij PME, voor de grotere metaalbedrijven, 115 procent. Bij het pensioenfonds voor de bouw is de dekking zelfs 140 procent.

Nieuw stelsel

Die dekkingsgraden zijn cruciaal voor het besluit om de pensioenen te verhogen. De fondsen verloren dit jaar weliswaar miljarden op hun beleggingen, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de gestegen rente. Met die rente berekenen de fondsen de kosten van de reeds ingegane en de aan werknemers toegezegde pensioenen. Stijgt de rente, dan dalen de kosten van deze verplichtingen. Deze daling ging harder dan de daling van de beleggingen. Daardoor staan de pensioenfondsen er nu goed voor en zouden de pensioenen van ouderen en de opgebouwde pensioenen van werkenden kunnen worden verhoogd. De tijdelijke, soepeler regels die het kabinet eerder heeft ingesteld, helpen ook mee: pensioenfondsen mogen eerder verhogen, mits ze meedoen aan de voorgenomen hervorming van het pensioenstelsel. Op basis hiervan zijn deze zomer al de eerste verhogingen sinds 2008 doorgevoerd.

De pensioenen mogen omhoog als de dekkingsgraad de afgelopen twaalf maanden gemiddeld boven de 105 procent lag en na verhoging niet onder de 105 procent zakt. Het ABP en SFB voldoen daar ruimschoots aan en kunnen in principe volledig indexeren, andere fondsen zoals PFZW, PME en PMT, gedeeltelijk.

In november besluiten de pensioenfondsen wat ze gaan doen. De vraag of ze inderdaad verhogen, en met hoeveel procent, stuit op een reeks dilemma’s. De eerste is een ‘nu of nooit’-kwestie. De soepele regels gelden tot 2023. Als de pensioenhervorming op 1 juli van kracht wordt, zoals het kabinet hoopt, gaan de soepele regels opnieuw gelden. Maar als de hervorming onverhoopt niet doorgaat, dan blijven de oude strenge regels van kracht en kunnen de fondsen de pensioenen niet meer of nauwelijks verhogen. Dan moet het ABP een jaar lang een dekking van 135 procent hebben voordat de pensioenen volledig mogen verhoogd. Harmen van Wijnen, voorzitter van het ABP, wil hier niet van horen. ‘Ik hoop alleen dat de hervorming doorgaat. Die beslecht tien jaar pensioendiscussie en levert een beter systeem op.’

12 procent inflatie

Toch is het de vraag of het ABP de volledige verhoging van 12 procent – de inflatie tussen september 2021 en september dit jaar – gaat doorvoeren. ‘Daar moeten we goed naar kijken. Het gaat ook om een belangenafweging tussen alle leeftijden’, zegt Van Wijnen. ‘Want door verhoging van de pensioenen stijgen de verplichtingen en daalt de dekkingsgraad en daarmee de buffer. De omvang van die buffer is cruciaal bij de overgang naar het nieuwe systeem. We willen ook beginnen met een buffer, want de financiële markten zullen onrustig blijven, er kan een recessie komen met tegenvallende beleggingsresultaten. Dat moeten we allemaal meewegen bij het besluit over verhoging van de pensioenen.’

De gestegen rente maakt de overgang naar het nieuwe pensioensysteem ook simpeler. Bij het berekenen van het pensioen dat werknemers wordt voorgespiegeld, wordt ook de rente gebruikt. Dat maakt het makkelijker om in het nieuwe systeem een vergelijkbaar pensioenhoogte aan te bieden als in het oude.

Maar de gestegen rente is niet alleen goed nieuws. In het nieuwe pensioenstelsel moet de leeftijdsgroep 40- tot 60-jarigen worden gecompenseerd. Die compensatie wordt duurder door de hogere rente. Ook daar is dus een buffer voor nodig. ‘Als we de pensioenen nu verhogen, moeten we verantwoorden hoe we dat doen, met welke dekkingsgraad en zo. We moeten dus heel behoedzaam te werk gaan’, aldus Van Wijnen.