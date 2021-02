Pensioenfondsen artsen beleggen in wapens, drank, casino’s en cannabis

Een man test een geweer gemonteerd op een SVOS Perun-pantservoertuig tijdens de DSEI-wapenbeurs in ExCel op 11 september 2019 in Londen, Engeland. Beeld Getty Images

Dat blijkt uit een analyse van de beleggingsportefeuille van de twee pensioenfondsen. Artsen reageren verbaasd op de bevindingen: ‘In onze artseneed beloven wij dat we ons zullen inzetten voor de gezondheid van onze medemens’, zegt maag-darm-leverarts Serge Zweers, die onder vakgenoten een discussie over de dubieuze beleggingen heeft aangezwengeld. ‘En nu helpen wij via ons premiegeld kennelijk alsnog die gezondheid om zeep.’ Het is voor de artsen verplicht zich bij het pensioenfonds van hun beroepsgroep aan te sluiten.

Het premiegeld van ongeveer 20 duizend huisartsen (bij elkaar een vermogen van ruim 12 miljard euro) wordt deels belegd in grote bierbrouwerijen als Heineken, Carlsberg en Molson Coors, in producenten van sterkedrank en in fastfoodketens als Domino’s Pizza en Burger King. Daarnaast maken gokkasten, speelautomaten en casino’s deel uit van de beleggingsportefeuille. Ook Aphria, een van de grootste cannabisproducenten van Canada, krijgt premiegeld van huisartsen. Dat bedrijf produceert niet alleen cannabis voor medische doeleinden, maar ook voor recreatief gebruik.

Jemen

Nog saillanter is dat het pensioenfonds belegt in bedrijven als General Electric en Leonardo, die de luchtmacht van bijvoorbeeld Saoedi-Arabië als klant heeft. Dat land heeft in Jemen de afgelopen jaren ziekenhuizen gebombardeerd, zegt Cor Oudes, namens PAX coördinator van de eerlijke pensioenwijzer, die op verzoek van de Volkskrant de wapenbeleggingen van de fondsen onder de loep nam.

Van de veertien internationale wapenbedrijven die de eerlijke pensioenwijzer als omstreden heeft aangemerkt, staan er vijf in de beleggingslijst van het pensioenfonds van huisartsen. Het gaat om bedrijven die wapens leveren aan landen waar de mensenrechten worden geschonden of aan landen die in conflict zijn. Het pensioenfonds van de artsen staat daarin overigens niet alleen: ook andere pensioenfondsen en grote verzekeraars investeren in wapenbedrijven die de eerlijke pensioenwijzer als omstreden aanduidt.

Het pensioenfonds van de ruim 17 duizend vrijgevestigde medisch specialisten (ruim 12 miljard belegd vermogen) steekt geld in AeroVironment, een bedrijf dat raketlanceersystemen bouwt en drones om precisiebombardementen mee uit te voeren. Ook een multinational op het gebied van bier en sterkedrank, een fastfoodketen en een ontwikkelaar van casino’s en online-gokspellen behoren tot de portefeuille, evenals oliebedrijven die zijn beboet wegens fraude of milieuschade.

In de lijst van duurzame beleggers staan de pensioenfondsen van de artsen op plek 24 en 40, beide met slechts een van de vijf te behalen sterren. In een reactie zegt de Stichting Pensioenfonds Huisartsen steeds duurzamer te beleggen. ‘Maar we zijn er zeker nog niet. We zijn ons er terdege van bewust dat er zich nog onwenselijke beleggingen in onze portefeuille kunnen bevinden, zoals de genoemde wapenbedrijven’. Verdere ontwikkeling van het beleid hierover heeft ‘zeer hoge prioriteit’, aldus de SPH.

Discussie

Ook Jeroen Steenvoorden, directeur van de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS), erkent dat het fonds belegt in wapenbedrijven, al zijn net als bij de SPH clusterbommen, mijnen en andere controversiële wapens uitgesloten. ‘Er is tussen onze deelnemers wel een discussie geweest over de vraag of wapens nu juist bijdragen aan de maatschappelijke veiligheid of niet. Daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Maar wij luisteren naar de wensen van onze achterban. Ik verwacht dat die discussie nu weer op de agenda zal komen.’

Alcohol en fastfood zijn (nog) niet uitgesloten, zegt de SPH. Volgens Steenvoorden van de SPMS geldt hier sterk het ‘aan tafel’-argument. ‘Als aandeelhouder kun je er zo bijvoorbeeld op aandringen dat ze anders met jongeren omgaan.’

De Landelijke Huisartsen Vereniging maant het pensioenfonds de portefeuille sneller maatschappelijk verantwoord te maken ‘als dat nu onvoldoende het geval is, en de aangesloten artsen dat nadrukkelijk willen’. De Federatie Medisch Specialisten wil zich niet uitspreken over de vraag of beleggen in wapens voor artsen een slecht idee is. Dat is een zaak tussen de artsen en de pensioenfondsen, vindt de Federatie.