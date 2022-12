Pensioenfonds ABP keert fossiele sector de rug toe: beleggen daarin ‘te riskant’

Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL en andere klimaatgroepen voerden in 2021 actie om ABP op te roepen om investeringen in Shell terug te trekken. Beeld ANP / Joris van Gennip

Vorig jaar kondigde het pensioenfonds voor overheid en onderwijs al zijn vertrek uit Shell aan, omdat het energieconcern te weinig zou doen tegen klimaatverandering. Nu neemt het dus ook afscheid van andere fossiele bedrijven.

‘Sommige bedrijfsmodellen veroorzaken inherent schade aan het klimaat, daar willen we niet meer in beleggen’, zegt een woordvoerder. Namen wil ABP nog niet geven en ook niet hoe snel het afstoten van aandelen gaat, omdat de markt daar mogelijk op gaat reageren. ABP heeft voor ruim 450 miljard euro belegd.

Het pensioenfonds wil actief meewerken aan de energietransitie en wil windparken op zee ontwikkelen. ABP wil onder meer het toekomstige windpark IJmuiden Ver bouwen, met een oppervlakte van 200 vierkante kilometer een van de grootste offshore parken van Nederland.

Ook komt er een apart fonds dat geld zal steken in veelbelovende jonge ondernemingen in de energietransitie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in warmtenetten. In 2030 wordt een kleine 7 procent van het huidige belegde vermogen in de klimaattransitie gestoken.

Hoofdrolspeler

Het vertrek uit Shell kwam ABP ook op kritiek te staan. Volgens onder meer activistische belegger Mark van Baal van Follow This heeft het fonds zijn invloed opgegeven bij een van de wereldwijde hoofdrolspelers in de energietransitie.

‘We hebben lang gepraat, maar we investeren niet meer in bedrijven waarvan we niet geloven dat ze op tijd veranderen’, aldus de woordvoerder van ABP. ‘Je kunt van een tabaksfabrikant misschien ook niet verwachten dat hij fietsen gaat bouwen. Bij sommige bedrijven zien we geen geloofwaardig pad naar Parijs.’

ABP had ongeveer 400 tot 500 miljoen euro geïnvesteerd in Shell.