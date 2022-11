Pensioenen van miljoenen zorgmedewerkers stijgen met 6 procent

Een zorgmedewerker in de thuiszorg bij een cliënt in Uithoorn. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Tweede Kamer debatteert deze week nog over dit nieuwe stelsel, dat in juli volgend jaar in moet gaan. Door een aangenomen motie van voormalig Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) mogen de pensioenfondsen de nieuwe regels echter dit najaar al eenmalig toepassen. Daardoor mogen de pensioenen omhoog als de actuele dekkingsgraad in de kas 105 procent of hoger is en daar na de verhoging ook niet onder duikt.

Het PFZW zou de pensioenen met 10 procent kunnen verhogen, maar kiest ervoor dit niet te doen. Zo houdt het fonds geld achter de hand voor een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook vreest het fonds bij een te forse verhoging de pensioenen later weer te moeten verlagen als de waarde van de beleggingen of de rente sterk daalt.

Net op tijd

Minister voor Pensioenen Carola Schouten heeft wel besloten dat vanaf 1 januari de oude, strenge regels weer gelden. Volgens die regels mogen de pensioenen pas omhoog bij een dekkingsgraad hoger dan 110 procent. PFZW heeft die dekkingsgraad niet in de kas, en had de pensioenen in dat geval niet kunnen verhogen. Het profiteert dus net op tijd van de soepele regels. Als het parlement instemt met het nieuwe stelsel, dan worden de soepele regels vanaf juli weer van kracht.

PFZW streeft ernaar de koopkracht van de pensioenen op peil te houden. Daarvoor hanteert het de inflatie tussen september vorig jaar en dezelfde maand dit jaar. Die komt volgens PFZW uit op 14 procent. Ruimte voor volledige indexatie heeft het fonds dus niet. Op 1 oktober zijn de pensioenen in de zorg voor het eerst in jaren al verhoogd, met 2,7 procent. De premie die werkgevers en werknemers betalen blijft gelijk.