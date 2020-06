Pensioenakkoord wil armoedeval weduwes dichten

Beeld Getty Images

Dit hebben vakbeweging, werkgevers en kabinet vrijdag afgesproken als onderdeel van de grote pensioenhervorming. In Den Haag wordt al jaren gesproken over modernisering van het nabestaandenpensioen. Nu krijgt de achterblijvende partner vaak een karige of geen uitkering. Daardoor worden jaarlijks duizenden verweduwden geconfronteerd met een enorme inkomensachteruitgang.

Nederland telde in 2018 bijna 120 duizend mannen en vrouwen van wie dat jaar een partner overleed die jonger was dan 65 jaar. Vorig jaar was sprake van het beperken van het nabestaandenpensioen voor pensionering tot vijf jaarsalarissen. Dat voorstel is nu een keuzemogelijkheid geworden.

Van pensioen naar verzekering

Een vernieuwing is dat het nabestaandenpensioen voor werkenden helemaal een verzekering wordt. Nu is het nabestaandenpensioen vaak een mix van een verzekering en spaarpot. Met die spaarpot kan bij pensionering gekozen worden voor extra pensioen of nabestaandenpensioen voor de partner. Het nabestaandenpensioen na pensionering blijft volgens het akkoord zoals het nu meestal is, 70 procent van het pensioen van de overleden partner.

De afspraak dat de verzekering betrekking heeft op het hele salaris, is een reparatie. Het nabestaandenpensioen dekt nu meestal alleen het salaris boven de 15 duizend euro. Dat is een overblijfsel van het verleden. Ooit was er de Algemene Weduwen en Wezenwet, die weduwe of weduwnaar een basisuitkering verstrekte. Die wet is vervangen door de veel kariger Algemene Nabestaandenwet. Daardoor is de basis voor het nabestaandenpensioen weggevallen dat daardoor veel lager is dan gedacht. Veel pensioenfondsen bieden daarom ANW-hiaat verzekeringen aan.

Het is de bedoeling de verzekering levenslang de helft van het salaris als uitkering aan de weduwe of weduwnaar biedt. Nu is de hoogte van de uitkering vaak afhankelijk van het aantal jaren dat de overleden partner bij de werkgever aan de slag was. Die regel vervalt. ‘De dekking is diensttijdonafhankelijk’, staat in de stukken.

Er is ook maatwerk mogelijk. Er kan dan gekozen worden voor een paar jaar een hogere uitkering en daarna een lagere ‘of een hogere uitkering tot maximaal een jaarsalaris gedurende een beperkte periode’, zo staat in de stukken.

Nu stopt de verzekering als de werknemer van baan verandert, werkloos wordt of als zelfstandige aan de slag gaat. Dat gaat veranderen. Het is de bedoeling dat de verzekering ook na het vertrek bij een werkgever ‘een aantal maanden’ doorloopt, zodat werknemers ‘in between jobs’ nog een dekking voor partnerpensioen hebben. De verzekering moet ook doorlopen zolang iemand als werkloze WW krijgt. Wie als werknemer zelfstandige wordt of langdurig werkloos is en geen WW meer krijgt, krijgt de mogelijkheid het gespaarde pensioen deels te gebruiken om de nabestaandenverzekering te laten doorlopen.