Penny Mordaunt eerste officiële kandidaat om Truss op te volgen als Britse premier

Penny Mordaunt, leider van de Conservatieve fractie in het Lagerhuis. Beeld REUTERS

Veel kans maakt Mordaunt overigens niet. Tot nu toe hebben zo’n twintig parlementariërs van haar partij zich openlijk achter haar kandidatuur geschaard, terwijl ze de steun van honderd Tories nodig heeft om überhaupt verkiesbaar te zijn als nieuwe partijleider. De nieuwe leider van de partij wordt ook de nieuwe premier.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH — Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) 21 oktober 2022

Rishi Sunak heeft tot nu toe de meeste steun vergaard. Hij haalde vrijdag als eerste de drempel van 100 parlementariërs om zich kandidaat te mogen stellen. Het ervaren conservatieve parlementslid Tobias Ellwood liet per Twitter weten het ‘honderdste Tory-parlementslid’ te zijn dat Sunak steunt.

The free mkt experiment is over - it’s been a low point in our Party’s great history.



The reset begins.



Time for centrist, stable, fiscally responsible Government offering credible domestic & international leadership.



Honoured to be the 100th Tory MP to support #Ready4Rishi pic.twitter.com/bOmlQLrtQn — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) 21 oktober 2022

41 parlementariërs willen dat de vorige premier Boris Johnson opnieuw het ambt gaat vervullen. Zowel Sunak als Johnson is nog niet naar buiten getreden met een officiële kandidatuur.

Johnson is op dit moment op vakantie in de Dominicaanse Republiek. Hij zou een partijgenoot hebben laten weten dat hij snel terugvliegt om mee te doen aan de leiderschapsrace.

In juli had Mordaunt zichzelf ook naar voren geschoven in de strijd om de opvolging van Johnson. Ze viel toen als laatste kandidaat af voor de tweestrijd tussen Liz Truss en Rishi Sunak.

De meest waarschijnlijke kandidaten om Truss op te volgen: Rishi Sunak: de gematigde Sunak werd tweede bij de vorige leiderschapsstrijd. Hij geldt als veilig optie, na het rampzalig uitpakken van Truss’ economische plannen. Bij harde brexiteers en fans van Boris Johnson is Sunak niet populair. Zijn vertrek als minister van Financiën wordt beschouwd als het laatste duwtje dat Johnson in de afgrond gooide. Boris Johnson: de voorganger van Truss, en wellicht dus haar opvolger. Volgens meerdere Britse media zou Johnson, die na een heel scala aan schandalen in juli is vertrokken, zich willen mengen in de strijd. Hij is het populairst onder de gewone Tory-leden. Penny Mordaunt: de Economic Research Group (ERG), een stroming van brexiteers binnen de Conservatieven, zien liever Penny Mordaunt winnen. Mordaunt is de huidig fractievoorzitter van de Conservatieven in het Lagerhuis. In de conservatieve vleugel van de partij lag ze eerder onder vuur omdat ze te progressief zou zijn: ze had gezegd dat ‘trans vrouwen ook gewoon vrouwen zijn’.

Kandidaten hebben tot maandag 14.00 uur plaatselijke tijd om honderd steunbetuigingen van conservatieve parlementariërs te verzamelen. Als maar één kandidaat dat voor elkaar krijgt, wordt die de leider. Zijn er twee kandidaten, dan volgt eerst een stemming onder alle 357 parlementariërs van de partij. Die is alleen om een voorkeur aan te geven.

Daarna kunnen alle 170 duizend leden van de partij online hun stem uitbrengen. De kandidaat met de meeste stemmen wint. Overigens is het ook mogelijk dat de kandidaat met de minste stemmen onder de parlementsleden de handdoek in de ring gooit voordat alle leden online stemmen.

Zijn er drie kandidaten, dan zijn er eerst twee stemrondes onder de 357 parlementariërs. Na de eerste stemronde valt de kandidaat met de minste stemmen af. Vervolgens verloopt de procedure hetzelfde als in bovenstaand scenario. Degene die wint is de nieuwe partijleider van de Tories en wordt vervolgens ook premier. Liz Truss geeft op dat moment het stokje over. Ze is de kortstzittende Britse premier ooit.

Desondanks maakt ze aanspraak op een jaarlijks bedrag van 115 duizend pond (132 duizend euro) voor de rest van haar leven. Labour-leider Starmer en een vertegenwoordiger van de ambtenarenvakbond hebben Truss opgeroepen daar geen gebruik van te maken vanwege haar uiterst korte regeerperiode.

Publieke taken

Het bedrag is overigens geen wachtgeld, pensioen, of een uitkering. De Public Duty Costs Allowance is bedoeld als vergoeding voor kosten die een ex-premier maakt bij het vervullen van publieke taken. Dan gaat het bijvoorbeeld om de kosten van een kantoor of van secretariële taken. De regeling geldt sinds 1991.

Maar wat als publieke taak wordt gezien, is in de regeling niet helder omschreven. Er staat wel in dat het geld niet is ‘om private of parlementaire taken’ uit te voeren. Truss blijft waarschijnlijk aan als parlementariër, net als Boris Johnson toen hij aftrad. Daar krijgt ze salaris voor, los van de 115 duizend pond van de Public Duty Costs Allowance.

In het laatste fiscale jaar maakten voormalig premiers John Major (1990-1997) en Tony Blair (1997-2007) gebruik van het volledige bedrag. Gordon Brown (2007-2010) en David Cameron (2010-2016) zaten net onder het maximum. Theresa May (2016-2019) declareerde ongeveer de helft.