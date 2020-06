Penny Lane, bekend dankzij The Beatles, wordt misschien ook verleden tijd

Straatnaambord met handtekeningen. Beeld Gemeente Liverpool.

Antiracisme-activisten hadden eind vorige week de straatnaamborden al onleesbaar gemaakt, in de heilige overtuiging dat straat in buitenwijk Mossley Hill verband houdt met James Penny. De 18e eeuwse Liverpudlian was de eigenaar van slavenschepen en een vooraanstaand tegenstander van de afschaffing van de slavernij. Tegenover het parlement gaf hij een rooskleurig beeld van het lot van de slaven op zijn schepen.

Volgens plaatselijke historici, echter, houdt de naam verband met de tolheffing die lang geleden op deze weg van kracht was. Voor John Lennon, Paul McCartney en George Harrison riep Penny Lane nostalgische gevoelens op als plek waar ze als scholieren moesten overstappen op een andere bus. Het in 1967 uitgebrachte nummer maakte van Penny Lane een van de beroemdste ‘muziekstraten’ ter wereld, samen met Abbey Road.

Een bewoner probeert graffiti van de muur te verwijderen. Beeld AFP

Reeds in 2006 was er een plaatselijke politicus, de Liberaal-democraat Barbara Mace, die voorstelde om de naam te vervangen. Indertijd stelde de gemeenteraad zich op het standpunt dat de naam niet met James Penny wordt geassocieerd, maar met The Beatles. Nu zijn de tijden veranderd en lijken de dagen van het nostalgische Penny Lane geteld. Volgens burgemeester Rotheram, een sociaal-democraat, is het jammer maar logisch.

Mogelijk zal de naam wel voortleven, omdat er onder meer een platenzaak en een muziekwinkel naar de straat vernoemd zijn. Bovendien is er nog het nummer zelf, al zal het afspelen daarvan mogelijk ook tot discussie leiden. Voor de gemeente zou het verdwijnen van de naam een voordeel hebben, namelijk dat de straatnaambordjes, een populair souvenir voor Beatles-toeristen, niet elke paar weken hoeven te worden vervangen.