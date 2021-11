Peng Shuai dacht ten onrechte dat er rond de Chinese partijtop een #MeToo-beweging nodig was

Peng Shuai Beeld Javier Muñoz

Vrees het ergste als mensen over wie de wereld ongerust is ineens levenstekens geven. Eind 2018 kwam er een levensteken van prinses Latifa van Dubai, die vergeefs had geprobeerd dit Arabische emiraat te ontvluchten. Haar vader, tevens alleenheerser van Dubai, had voormalig VN-mensenrechtencommissaris Mary Robinson laten invliegen om lachend met Latifa te poseren. Latifa lachte niet op die foto’s, ze oogde gedrogeerd. Later kwamen filmpjes naar buiten die ze op de wc had gemaakt waarin ze zei wanhopig te zijn.

Elf dagen nadat journalist Roman Protasevitsj uit een gekaapt Ryanair-toestel was gesleurd, vertelde hij op de Belarussische staatstelevisie dat hij het prima maakte. Hij betuigde spijt voor zijn acties die de orde hadden verstoord, sprak zijn steun uit aan de sterke leider Loekasjenko en toonde oplettenden óók slecht weggeschminkte sporen van marteling.

De laatste loot aan de stam met wie het prima gaat, is Peng Shuai, jarenlang de succesvolste tennisspeelster van de Volksrepubliek China. Er werd gevreesd voor haar lot nadat ze op 2 november op Weibo (een Chinees equivalent van Twitter) had beschreven hoe ze was aangerand door kameraad Zhang Gaoli, afkomstig uit de hoogste regionen van de Chinese Communistische Partij.

Het bericht verdween binnen twintig minuten, Peng Shuai zelf verdween daarna ook. De Women’s Tennis Association sloeg alarm, Serena Williams mobiliseerde haar fanbase, de hashtag #WhereIsPengShuai werd 32 miljoen keer gedeeld.

Gelukkig blijkt er nu helemaal niets aan de hand te zijn geweest. Voor iedereen die bezorgd was, bracht het Chinese regime vorig weekeinde beelden naar buiten van een vrolijke dinerende Peng, een vrolijk tennissende Peng en een videogesprek met de IOC-voorzitter.

Daarom maken veel mensen zich nu nog meer zorgen. Dat juist vrolijke beelden bange vermoedens versterken, is een paradox die er niet in gaat bij regimes die het moeten hebben van druk en dwang. Op een averechts effect van vrolijkheid onder dwang had China niet geanticipeerd.

Peng Shuai op haar beurt lijkt niet te hebben geanticipeerd op een muilkorf van het regime. Wie meent zomaar een aanranding door een topapparatsjik aan de orde te kunnen stellen, denkt te rooskleurig over het China van Xi Jinping. Wie zoiets durft, moet welhaast een beroemde sporter zijn die jarenlang vrij kon reizen en faalde zich de mores van het xiïsme eigen te maken.

Peng Shuai, geboren in 1986 in Xiangtan, groeide op in de relatief vrije decennia vóór Xi. De piek in haar sportcarrière – haar overwinningen op Wimbledon (2013) en Roland Garros (2014) in het vrouwendubbelspel samen met Hsieh Su-wei uit Taiwan (!) – viel samen met Xi’s aantreden. Vóór 2013 werd de Chinese maatschappij vaak semitotalitair genoemd, sindsdien wordt die toevoeging ‘semi’ steeds vaker weggelaten.

In de periode dat het xiïsme in China leidend werd, vertoefde Peng Shuai grote delen van het jaar in het buitenland. In het semitotalitaire China dat ze kende, bestonden gaten en kieren om misstanden aan te kaarten, in het huidige China worden missstanden in rap tempo onbestaand verklaard.

In Mao’s China was geen schaarste, in Xi’s China hebben vrouwen geen last van seksueel misbruik. Een maatschappij die zo voortreffelijk wordt bestuurd, bréngt geen equivalenten van Harvey Weinstein voort. Een vrouw die de hele wereld vertelt dat zulke mannen daar wél bestaan, nota bene in Xi’s omgeving, kan erop dat rekenen dat het voortreffelijke regime zich voortaan over haar communicatie met de buitenwereld ontfermt.