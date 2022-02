Pence tegen Trump: ‘Ik kon de verkiezingen niet ongedaan maken!’

Mike Pence Beeld AP

Het komt niet vaak voor dat Mike Pence zijn voormalige baas een standje geeft. Vrijdag deed hij het toch. Voor een zaal in Florida zei hij: ‘President Trump heeft ongelijk. Ik had niet het recht om de verkiezingen ongedaan te maken.’ De voormalig vicepresident zei tegen de genodigden van de conservatieve Federalist Society dat het presidentschap toebehoort aan het Amerikaanse volk. ‘En eerlijk gezegd is niets on-Amerikaanser dan het idee dat één persoon de Amerikaanse president zou kunnen kiezen.’

Mike Pence reageerde op het verwijt dat Donald Trump vorig weekeinde naar zijn hoofd slingerde. Op een van zijn rally’s beweerde de oud-president dat Pence de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 had kunnen ‘vernietigen’. Oftewel: Pence had kunnen voorkomen dat Joe Biden tot president werd uitgeroepen. Meer dan een jaar na de Capitoolbestorming is Trump nog altijd woest dat zijn tweede man geen poot heeft uitgestoken om de verkiezingszege van Joe Biden terug te draaien.

Republikeinse Trump-critici berispt door eigen partij Op vrijdag kregen twee belangrijke Republikeinse critici van Trump te horen dat ze niet langer gesteund worden door de Republikeinse Partij. Afgevaardigden Liz Cheney en Adam Kinzinger zitten als enige Republikeinen in de commissie die onderzoek doet naar de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 en dat wordt ze al tijden niet in dank afgenomen. De resolutie waarmee Cheney en Kinzinger werden berispt, werd goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van het Republikeinse Nationale Comité in Salt Lake City. Cheney en Kinzinger worden door partijgenoten beschuldigd van deelname aan een ‘door de Democraten geleide vervolging van gewone burgers’ die betrokken waren bij wat ze een ‘legitiem politiek discours’, noemen. Dit toont aan dat de Republikeinse Partij van die Capitoolbestorming een steeds minder groot probleem maakt. Cheney en Kinzinger werden al langere tijd door partijleden gepest voor hun kritische houding tegenover Trump en de rol die hij die dag speelde. Cheney en Kinzinger zijn niet officieel uit de partij gegooid, maar ze kunnen in ieder geval niet meer op steun rekenen van de Republikeinen.

Harde kritiek

Het komt niet vaak voor dat Mike Pence zich zo hard uitlaat over beweringen van zijn voormalige president. Op 6 januari 2021 bestormde een menigte Trump-aanhangers het Capitool in een mislukte poging te voorkomen dat het Congres de verkiezingsresultaten formeel zou goedkeuren, onder leiding van vicepresident Pence. Die goedkeuring wordt beschouwd als een van de meest triviale rituelen van de presidentiële machtsoverdracht. Trump riep Pence die dag op om ‘het juiste te doen’ en de verkiezingsresultaten terug te sturen naar de staten en die opnieuw te laten ratificeren.

Vanaf een podium achter het Witte Huis zei Trump tegen de volksvertegenwoordigers die op dat moment in het Capitool waren: ‘Als ze niet vechten, moeten we ze weg zien te krijgen via de voorverkiezingen. (…) We moeten veel harder vechten, en Mike Pence moet voor ons opkomen. Als hij dat niet doet, wordt het een treurige dag voor ons land.’

Omdat Pence niet naar Trump luisterde op de dag van de bestorming, scandeerden enkele relschoppers in het Capitool: ‘Hang Mike Pence op!’ Sommigen hadden een geïmproviseerde galg opgezet.

Donald Trump beweert nog steeds dat de Democraten de verkiezingen van hem hebben gestolen. Een groot deel van zijn achterban, zo’n zeventig procent van de Republikeinen, gelooft hetzelfde.